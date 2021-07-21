早產女嬰悅悅兩度心跳停頓　或1至2日內離世　母親：永遠愛你

患壞死性腸炎的早產女嬰悅悅，雖然年紀小小能克服4次手術，但病情最近急轉直下，其母在社交平台表示，悅悅昨晚心跳突然兩度停頓，現時仍然血壓低、心跳慢，醫生更表示悅悅很可能一至兩日內離開此世界。



悅悅媽媽今早在Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發文指，悅悅病情反覆，昨晚7時許心跳突然下跌，曾兩度跌至零，其後回升至102，但到了今日凌晨零點許，又突然跌至30，之後又再慢慢回復正常水平。悅悅現時血壓低，心跳慢。

醫生表示，悅悅很可能在未來一、兩日離開。媽媽稱，若大家有說話想告訴悅悅，可以私訊給她，她會播給悅悅聽，「我們不遺憾，但願你們都不遺憾。」

（Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」截圖）

媽媽又慨嘆：「寶貝，你真係好堅持不懈，好頑強。好感謝你到呢一刻都唔捨得我哋。但如果你堅持唔到想走就回到天父身邊。我相信你下一次一定會以健康身體返嚟我們身邊。你有咩心願未了，媽媽都會一一替你去做。永遠愛你，不會忘記你的所有。」

1歲多的悅悅與妹妹是31周早產孖女，悅悅雖然打破醫生死亡預言奇蹟出生，可是約1個月大時面對壞死性腸炎，手術後小腸僅餘12厘米，並出現肝纖維化。她的病情在今月突然惡化，於月中開始口鼻喉大量出血。她的父母在情緒接近崩潰下，忍痛接受醫生建議停止強心藥，希望讓悅悅舒服地離開人世。