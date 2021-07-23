黃大仙升至37.1度　炎夏踢足球市民 ：覺得自己似熱鍋上的螞蟻

天氣酷熱，未來幾天持續天晴炎熱，天文台預測高見攝氏32至33度，今日更錄得最高34.1度，而黃大仙區特別熱，今午一度升至37.1度，有市民仍頂著熱浪到足球場踢波，因大量流水，自覺有如「熱鍋上的螞蟻」，為怕中暑，有市民表示只會在陰涼地方做運動。



因擔心中暑，何先生說只在足球場上陰涼地方運動。(雲嘉晉攝）

在酷熱天氣下，在摩士公園仍有少數運動愛好者堅持在球場上踢波，麥先生是其中一人，他形容今日天氣悶熱，「就算有風，啲風吹嚟都係滾。」 被問到為何依然到球場運動，他稱：「因為真係好鐘意踢波，呢7至8年都有試過咁熱踢......都唔會驚中暑，因為都做足安全措施，勤啲飲水同抹汗，同埋會踢半個鐘就抖下。 」

何先生也是堅持熱浪下運動的「波友」之一，「好熱啊，好似黐咗係個太陽度咁熱，覺得自己似熱鍋上嘅螞蟻。 」 他仍然到球場是因為不想失約，「一定會擔心中暑，只會係陰涼位置踢波。」

在摩士公園，空無一人的球場多不勝數。(雲嘉晉攝）

在正午十二時，颱風煙花集結在台北以東約370公里，預料向西北偏北移動，時速約12公里，橫過台灣以東海域，大致移向華東沿岸。 同時，熱帶低氣壓查帕卡集結在河內以東約190公里，預料向西南偏南移動，時速約10公里，橫過北部灣。

天文台預測本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴及酷熱，下午局部地區有煙霞。今晚有幾陣驟雨，吹輕微至和緩西至西北風。