大暑中午劏房熱爆30度　無窗戶每日流連商場6小時「散熱」

今日（22日）大暑天氣炎熱，劏房戶環境逼仄，更顯悶熱。今年65歲的黃先生5年前因腳傷影響工作能力，收入大跌下唯有搬入太子區一間劏房。50呎沒有通風窗戶的房間在夏日猶如烤箱，叫人難以忍受，他說夏季一到，每日午餐後都會到周邊商場「行街」，直到晚餐時間方歸家，為的就是嘆嘆商場冷氣：「屋企真係好熱好熱。」



劏房太熱，黃先生說每天午餐後惟有到附近商場「消暑」。（袁澍攝）

黃生說劏房本有一扇窗戶，但上一手租戶因會進老鼠所以封上，到了夏天十分悶熱。他說自己已經退休，每日在家煮食，一開火，就更加難忍，「真係好熱好熱，實在頂唔順。」

《香港01》記者在大暑正午到訪黃先生的「家」，一間普通的唐樓單位被分成10間，黃的「單位」只有50呎，已包廚房、廁所、臥室，未到中午12時，室內溫度已經達到30度。

黃生說每天午餐後就會到附近商場「行街」，這樣可以吹一下冷氣。他說有些商場比較好，可以有座椅休息，但大多都被同樣基層的街坊坐滿，「一日要行5,6個鐘頭，晚飯先返。」

黃生本身做生意，之後做過倉務員，5年前腿腳受傷，不再適合工作，便搬進劏房內居住，並且申請了綜援。房子環境惡劣竟也要月租3000元，慳電的他冬天只需100元以下電費，但到了夏日電費便無可避免翻上幾倍，讓他難以負擔。

長期惡劣的環境讓黃生這些年胃口都不好，而這兩年皮膚上經常「生粒粒」，或也與住房環境有關。他呼籲政府高官關注基層，「佢哋係咪真的做緊嘢？」

關注基層住戶聯席在7月3日至15日進行調查，共收回156份有效問卷。調查指，近兩成住戶家中未能使用或沒有窗戶，而在八成有窗的住戶中，有36.5%的住戶僅有一扇窗。另外聯席亦上門量度103位住戶住所溫度，有近半（47.6%）住戶溫度達30度及以上。以醫學研究24度是最適合人類的溫度，聯席指出這些都不宜居住。調查指出酷熱天氣下，有近一半受訪者表示環境問題加劇、精神壓力增加不想留在家中。聯席呼籲政府關注。