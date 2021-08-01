羽毛球港隊回港　伍家朗：返港心情好　鄧俊文、謝影雪：多謝支持

香港羽毛球隊代表隊完成東京奧運所有賽事今返港。陷入球衣風波的伍家朗回應記者追問心情時說：「返到香港心情好。」而打入混雙四強的鄧俊文和謝影雪在機場接受訪問時感謝港人支持。謝影雪表示因為很多傷患，未知會否參加下屆奧運，但會參加明年的亞運。
一眾運動員將前往酒店進行隔離一周。
伍家朗：返到香港心情好
凌晨0時30分左右，代表隊拖著行李步入香港國際機場抵港大堂。身穿奧運香港代表隊隊服、戴著眼鏡的伍家朗沒有駐足，當接機記者追問及心情如何時說：「返到香港心情好。」
伍家朗較早前在ig上載片段，乘搭國泰航空的商務客位返港。
打入混雙四強的鄧俊文和謝影雪則停下接受傳媒訪問，他們都表示完成賽事鬆了一口氣。謝稱連日比賽很累睡得不好，未來幾日會專注休息。而鄧說連續整個星期很大壓力很辛苦比賽，終於返港，連續七日酒店隔離可以休息，放鬆心情。
謝影雪：多傷患 未知會否參加下屆奧運
被問未來計劃，鄧俊文表示隔離完有機會參加全運會，待與教練商討。之後會備戰明年杭州亞運，下屆奧運暫時還遠。謝影雪說自己傷患很多，考慮參加下一屆亞運，至於下一屆奧運能否參賽，遲些從才能決定。
二人多謝香港人一直支持鼓勵，謝影雪：「每場不停收到加油打氣的message ，跟我們説贏輸都不緊要，令我們能一場一場挨到四強，多謝他們支持。」
鄧俊文說：「真心衷心多謝他們網絡上不斷支持，剛落機，就算簡單一句支持都感覺窩心。真心感謝他們支持奧運。」
謝影雪：球衣之事不會想太多 很多事情球員無法控制
被記者問及對伍家朗球衣區旗有問題一事的看法，謝影雪說對球衣區旗之事不會想太多，專注可以控制到的事情：「很多事情球員無法控制，所以能做到的只是專注自己的訓練和比賽。」
+1
東京奧運｜伍家朗獲Anson Lo同級別郵輪應援：多謝畀我做一晚教主伍家朗球衣事件｜贊助商FILA︰未將同款上衣下架 區旗由羽總印製東京奧運直擊丨鄧俊文謝影雪銅牌戰落敗 憾負日本組合未能添獎牌東京奧運直擊丨鄧俊文謝影雪爭混雙銅牌的理由 只想讓教練驕傲