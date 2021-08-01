羽毛球港隊回港　伍家朗：返港心情好　鄧俊文、謝影雪：多謝支持

香港羽毛球隊代表隊完成東京奧運所有賽事今返港。陷入球衣風波的伍家朗回應記者追問心情時說：「返到香港心情好。」而打入混雙四強的鄧俊文和謝影雪在機場接受訪問時感謝港人支持。謝影雪表示因為很多傷患，未知會否參加下屆奧運，但會參加明年的亞運。

一眾運動員將前往酒店進行隔離一周。



伍家朗表示，返到香港心情好。（Now新聞畫面）

伍家朗：返到香港心情好

凌晨0時30分左右，代表隊拖著行李步入香港國際機場抵港大堂。身穿奧運香港代表隊隊服、戴著眼鏡的伍家朗沒有駐足，當接機記者追問及心情如何時說：「返到香港心情好。」

伍家朗乘搭商務客位返港。（伍家朗IG）

伍家朗較早前在ig上載片段，乘搭國泰航空的商務客位返港。

鄧俊文和謝影雪在機場接受訪問。（Now新聞畫面）

打入混雙四強的鄧俊文和謝影雪則停下接受傳媒訪問，他們都表示完成賽事鬆了一口氣。謝稱連日比賽很累睡得不好，未來幾日會專注休息。而鄧說連續整個星期很大壓力很辛苦比賽，終於返港，連續七日酒店隔離可以休息，放鬆心情。

謝影雪：多傷患 未知會否參加下屆奧運

被問未來計劃，鄧俊文表示隔離完有機會參加全運會，待與教練商討。之後會備戰明年杭州亞運，下屆奧運暫時還遠。謝影雪說自己傷患很多，考慮參加下一屆亞運，至於下一屆奧運能否參賽，遲些從才能決定。

二人多謝香港人一直支持鼓勵，謝影雪：「每場不停收到加油打氣的message ，跟我們説贏輸都不緊要，令我們能一場一場挨到四強，多謝他們支持。」

鄧俊文說：「真心衷心多謝他們網絡上不斷支持，剛落機，就算簡單一句支持都感覺窩心。真心感謝他們支持奧運。」

謝影雪：球衣之事不會想太多 很多事情球員無法控制

被記者問及對伍家朗球衣區旗有問題一事的看法，謝影雪說對球衣區旗之事不會想太多，專注可以控制到的事情：「很多事情球員無法控制，所以能做到的只是專注自己的訓練和比賽。」