棄月薪6萬精算工作　回流香港創遊戲陪玩網　95後女生：我不後悔

5歲半跟著父母移民去美國，姚一心一直按照父母期盼方式成長，讀名校、做專業人士。偶然下，2013年來到香港大學讀本科，從此與香港建立不解緣。儘管本科畢業後曾回到紐約攻讀，但她仍打算在香港打拼，一份保險精算師工作把她帶回香港。



6萬元月薪，姚一心生活過得有體面，也如父母所期望。偏偏喜歡打機的她，留意到內地遊戲陪玩產業發展強勁，香港市場卻是空白，加上香港生活節奏快，人與人之間疏離，讓她更覺陪伴的重要性。



幾番掙扎下，她辭去高薪工作創辦遊戲陪玩網站，雖然創業不易，每日工作15小時是基本，然而商業世界的樂趣也讓她流連忘返，僅半年時間，網站用戶破5萬，毛收入也達到50萬美金（約388萬港元）。放棄精算師金飯碗，姚一心不後悔回港創業，「係很好的探索自己過程，希望做些對未來產生影響的事情。」



姚一心1995年出生，大部分時間在美國度過。2013年她在偶然的機會下赴港求學，從此建立了與香港的聯繫。（袁澍攝）

感情失利逃離美國 港人拾金不昧增好感

到香港讀書可能是姚一心第一個冒險決定。5歲半隨家人從北京移民紐約，她已適應在美生活。學鋼琴、成為一個專業人士，一切按照父母期望前行。然而，中學畢業時一次感情失利，她想逃離美國，換個新環境，香港成了她的選擇。

衝動來到香港卻沒有讓姚感到後悔，全因這座城市的多元及友善。她說，曾經有次粗心大意，在的士上遺失一個放置證件的背包。沮喪絕望之時，學校卻通知她收到一份包裹，原來是好心的司機幫她寄回，「證件、金錢一樣都沒少，寄件人卻沒留名。」事件讓姚一心感到溫馨，增加了對香港的喜愛。本科畢業後到美國攻讀碩士時，她已決心回到香港工作。很幸運，2019年初，她拿到了月薪6萬的精算師工作邀請，回流香港。

碩士畢業時，姚一心收到了一份保險公司精算師的職位邀請，月薪高達6萬。然而揮霍的生活並不適合她，幾經思索後她決心創業。（袁澍攝）

高薪揮霍生活讓她厭倦 辭職創遊戲陪玩網站

住大屋、歎美酒，姚一心有些揮霍，亦沒有理財概念。久而久之，這樣的生活讓她厭倦，工作以外，她接觸到了《英雄聯盟》（League of Legends）遊戲。在虛擬世界，她反而感到充實，不斷想起幼年時與哥哥一起玩《瑪利歐賽車》的時光，她意識到遊戲樂趣不僅僅是升級打怪，更是一種互相陪伴、分享人生的過程。

《挑戰者一號》劇照

姚一心說，在電影《挑戰者1號》（Ready Player One）中，廢柴主角們在遊戲世界裡互相幫助，最終改變世界，更收穫了友情和愛情。這個故事除讓姚一心感同身受，也讓她看到了商機。

內地遊戲陪玩網站早已發展壯大，香港卻仍然是一片空白。思索一段時間，2020年4月，她沒有與家人商量，毅然辭去精算師工作，踏上遊戲陪玩網站征途。

創辦過程不易，測試、改版，行銷每個細節都要姚一心自己把關。她說每日工作15個小時很平常，和外包團隊溝通也需要許多技巧。姚說當中飽含辛苦與淚水，不過終於可以全權做各種各樣決定讓她感到興奮。今年2月，網站進行大改版，半年時間用戶增加到5萬人。

年少與哥哥一起玩《瑪利歐賽車》遊戲的回憶，促使姚一心決心創立遊戲陪玩網站。為了避免軟色情，她選用了憨態可掬的熊貓作為網站吉祥物。（袁澍攝）

拒打軟色情牌 冀遊戲直播主平民化

內地遊戲陪玩發展已經有不小規模，但往往難逃軟色情名聲。姚一心在這方面做了不少功夫，包括將網站吉祥物設計成憨態可掬的熊貓，或特別將預約時間、直播、聊天功能內設在網站中等等，希望盡可能將網站回歸到陪玩陪練本身 ，「如果大家真的透過陪練成為朋友，我們也很鼓勵。」

現實世界中若想靠打機維生，除了做職業玩家，就是在不同網站做實況遊戲直播主（Streamer），但市場已趨近飽和。姚一心說，希望能透過網站給遊戲玩家們一些新渠道謀生，因此創辦網站至今，她都努力嘗試將一些小眾直播主拉入網站，冀改變行業現狀。

辭去高薪工作不易，姚一心說一切很值得，也成長了許多。她笑言以前覺得150元杯酒水不貴，如今她卻有了更多概念，「現在只會想起150元的廣告投入，大約能吸引4個用戶」。

趕上疫情下遊戲平台快速增長，姚一心的網站毛收入已超過她過去收入。面對未來，她希望遊戲陪玩網站能夠多些香港用戶，透過網站感受到陪伴與同行，「（創業）是一個很好的探索自己過程，也希望做一些可以對未來產生影響的事情。」