前跆拳道港隊明日之星痛別比賽舞台　畫筆對抗抑鬱：學習欣賞自己

炎熱鬱滯的午後，林雍嵐(Verna)安坐在梳化。電視放映著東京奧運賽後訪談，是金牌得主張家朗與戰友的身影，剛過去的跆拳道項目，選手們的利落動作、敏捷姿態，也讓她目不轉晴。

但這個前跆拳道港隊明日之星，也許要與比賽舞台擦身而過。墮進抑鬱深淵，內心的拉扯將自我呑噬，她去年終於選擇投奔死神作結。但生命原是一個過程，有失必有得。截去雙腿、失去右眼，浴火重生，結繭的心靈在微妙間得到和解。雍嵐執起畫筆，匯集過往畫作，舉辦個人畫展，以藝術觀照內心，也尋求釋放的窗口：「原來啲畫入面嘅我，先係最誠實。我會少啲自我否定，多啲欣賞自己，同埋都想同大家報個平安。」



面對將可預見的憐憫或蔑視，她相信自己能安然渡過，「我唔會在意，因為你如果唔認識我，你講咩都唔會影響到我。」(鄭子峰攝)

名校女生、跆拳道黑帶兼港隊、能歌善舞，擅長繪畫，也有青春俏麗的臉龐。故事的開端，令人嚮往。後續的離經叛道，挾著情緒的重壓，但她只不過年僅十八。

在手臂綻放的傷痕，是求救信號，也是抑鬱少女較勁的共同語言。疤痕有深淺，代表傷痛的刻度：「我唔開心好少講出口，多數都係做出嚟，等人哋知道我的痛苦。」不會痛嗎？「係痛呀，但嗰刻係釋放(release)。」她嫌自己腳粗，向雙腳動手，後來慢慢延伸至雙臂，一發不可收拾。

雙臂滿佈傷疤 血染練習袍驚動教練

「好多人睇到，係shocking(震驚)、concerning(表示關注)。」

割手自殘，周遭朋友見慣不怪。血染練習袍，最後驚動教練，紙包不住火：「佢話我再係咁，就唔畀我再留喺港隊。」雍嵐反射性般走向更隱蔽，「唔喺練習前割咪得咯。」

但父母卻一直蒙在鼓裡。她長年累月穿長衫長褲遮掩，也刻意自設高牆，與家人保持距離，「唔想畀佢哋發現，會抗拒親近，因為一定無可能唔知。」



「有時如果人哋係可能比較擔心我嘅話，我就覺得，我要令人覺得我冇事。」

畫畫講求專注，也傾注情感，她在藝術的世界內，發現最真實的自己。(鄭子峰攝)

自毀也許源於愛的缺失。

我有個belief (信念)，我要做得好，人哋先會鐘意我；我要叻，人哋先會錫我。 雍嵐

雍嵐升中一時，曾經狠狠摔過跤。失落心儀學校，自覺負了眾望，他人的說話也如針刺，「好令人失望啊」、「點會入唔到呀？」她當時以微笑帶過，內心一片死寂，「其實我好Hurt(受傷)，又會覺得自己好失敗。」

她凡事追求完美，學業如是，跆拳道及畫畫也如是。「對自己期望係不真實地咁高，想做咩都做到最好，跆拳的話，我要最好，如果我要畫畫都一樣係。」訪問時她在檯底下摵著指頭，重覆著不自覺的小動作。

積壓的一切逐漸崩塌，首先脫軌的是學業。轉進新環境，她力不從心，「好似專注唔到，個腦好muddy (渾濁)，睇完一句好快唔記得。」

在校園裡，雍嵐也如被放逐。同學們逐漸成堆，她卻埋藏心事，散發離群的氣場：「嗰陣我有好多唔開心要面對，收埋好多秘密，人哋會覺得我好難get close to (親近)，好疏離、好怪。」

逃避群體 卻為孤獨落寞

她後來常躲在廁所，圖書館內埋首，逃避獨來獨往的落寞。遇到同學們她會自覺尷尬突兀，調頭便走，但內心卻暗自呼喚友情：「其實我想要人搵我，多過要我去避開人。」她輕輕說道。

無處可逃，道館成為心靈依靠。跆拳道是她「可以」自豪的成就，「令我覺得自己唔係乜都做唔到，至少都仲有港隊。」她小四時隨哥哥學習跆拳道，原先只是「湊腳」，「一星期一次，都只係去玩咁。」哥哥及朋友先後棄學，但她仍然堅持，升中後更因緣際會加入港隊。專攻的品勢隊，是講究形神合一的套拳，剛柔並重，她說起時仍然雀躍，「但世界級嗰啲選手，無一個操得一模一樣，個個都有其獨特個性。」

師姐們的照顧，令她受寵若驚，揮霍汗水也忘憂，但訓練加密，又是另一難關。「其實我諗返轉頭，我唔鍾意、應付唔到的話係可以唔去，但我無諗過放棄。」

最大的敵人是自己：我是陌生人

十二歲那年，雍嵐已意識到不對勁。情緒四面八方湧來，招架不住，「嗰陣唔識面對，又搵唔到出口，搵唔到朋友可以講，又無技巧可以處理。」人生順遂突然變調，更可怕是自我迷失，「自己係stranger of myself (陌生人)，好unreal (不真實)。」

她不信命，在網上尋源，得到答案一刻猶被重擊，「見到抑鬱症呢個字，心入面就往下沉，我唔想承認同呢樣嘢有關。」她任由失序的情緒發酵，但也暗自許下約定，如要赴死，必先尋求協助。

對抗抑鬱，就像天使與魔鬼的比喻，內心分裂成兩個自我，互相角力。她終於在中四時，給媽媽寫信告白，「同佢講我想睇精神科醫生。」但魔鬼總佔上風，結果進出診療室一年，只是行禮如儀，左耳入、右耳出，「就算我想說服自己跟住做、點樣self improve(自我改進)都好，都係無用的，因為有個更沉重嘅我唔想。」

一躍而下 醒來雙腳已不再著地

某個午夜，她決定投降，輕身一躍，練習袍遺落在路軌旁，血跡班駁。那是去年二月的事，全球疫情逐一爆發，確診數字升跌其中，她則忙於與自己對峙。「內心太多交戰，我好攰。」

再睜開眼，仍然活著。失去右眼，雙腳高位截肢，「好多人會睇到最明顯我失去嘅嘢，即係mobility(活動能力)，但係對我來說，我得到了好多人哋睇唔到嘅嘢。」父母的呵護備至，朋友的慰問關愛，「我唔知原來我係咁重要、咁多人錫，醒咗收到大家祝福，真係好感動。」別人投以憐憫，她則視之為人生歷煉，「我唔會用後悔呢個角度嚟回望，如果無發生過，都唔會有今日嘅我。」

豁達只是表象，每逢夜闌人靜，總是思潮作動，要接受所失談何容易，她嚎哭愧責，「係最難過的一關，因為我要為自己所做的負責，無人可以怪。」但有別以往，雍嵐不會自囚，「如果我好低落，我會知道，睇醫生係我可以去嘅地方」；社交媒體如糖衣毒藥，人人隱惡陽善，「擺晒自己最美好一面，但係醜樣嘅、無咁靚就無人睇」，也暗藏比較，鬥智、鬥靚、鬥成就，「知道係對自己唔健康嘅嘢」，她選擇敬而遠之。有自殘心癮，雍嵐提醒自己保持距離，「唔要再好似以前咁，不斷咁攬佢過嚟。」

休養旅途漫長，她重拾畫筆，抒發內在情感，延續思想漫遊。雍嵐偏好描繪「醜陋」事物，發掘缺憾美，「我唔鐘意畫靚或rosy(美好)嘅嘢，將唔靚、唔好嘅嘢變做藝術，對我或者某啲人而言，會係一種comfort (慰藉)。」大大小小的畫作堆疊在家中角落，準備迎接即將開幕的個人畫展。媽媽是幕後軍師，負責籌備及聯絡，奔走替女兒圓夢，坦然展示內心景觀的雍嵐，則以畫寄意，「捱過呢個咁艱難嘅日子，想送呢件禮物畀自己，都想同大家講，我無事喇，唔使擔心我。」她總是如此善解人意。

「唉，我依家好醜樣，無左隻眼、又無左啲牙，影相好核突。又無腳啊、又輪椅啊，唉人地擺晒啲野上去(社交平台)，我就想匿埋。」話雖如此，她仍然大方讓攝影師拍攝容貌，嫣然一笑。(鄭子峰攝)

她經常描繪現實中喜愛的人物，非只臨摹外觀輪廓，也會反覆研究其個人經歷或所思所想，以畫筆重塑心目中的他或她。(鄭子峰攝)

雍嵐以前是運動健將，她說意外後仍可做掌上壓，靠手臂支撐及發力，「係會攰啲」，但有心仍能突破限制。(鄭子峰攝)

留醫10個月，她在去年的平安夜出院，對家人而言是雙重意義。經商議後，她們一家由九龍區唐樓，搬進天水圍村屋，方便輪椅出入。與雍嵐在屋外訪問，路過鄰居不時打招呼，她也喜歡這兒的新鮮空氣，「無以前咁壓迫，所有人都只係返工放工，呢度好平靜。」

雙腳不再著地，她探索世界的路途也更迂迴，但經此一役，雍嵐說更認識自己，像撥開迷霧，也感恩當下，「就好似經歷咗好艱辛嘅訓練，雖然會肌肉痛，但之後會有得著。」

今次畫展是她送給自己的禮物，也展示自己在十二至十八歲的心路歷程，「想好好記錄呢段咁艱難的日子。(鄭子峰攝)

在雍嵐的畫作旁，找到法裔美籍女作家Anais Nin，對生命哲思的摘錄，「在萌芽中保持緊閉，比開花綻放的風險更為痛苦。」(鄭子峰攝)

今年九月，她將重返校園。熟習的環境，但不一樣的人和事，她有盼望，也作好心理演練，包括眾人的目光，以及一切磨合。她說今次要堅持完成學業，非依附他人所願，「係對自己的承諾」。

「你繼續去啦，相信生命，就算有任何事發生都唔駛擔心，幾痛苦、幾唔好都好，最後都in your best interest(會符合你的最佳利益)，生命無背叛你，無棄掉你。」就如認識雍嵐的偶然，由一封錯落的畫展邀請函開始，讓記者順著命運牽引，走進她的內心堡壘。

林雍嵐個人畫展2021-內心景觀



時間：

8月4日 (4pm – 9pm)

8月5日至8日 (10am – 9pm)

8月9日 (10am – 6pm)

地點：香港視覺藝術中心