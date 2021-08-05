鬼同你住｜黑色幽默諷樓市荒謬　陳果：置業炒樓為上係香港嘅悲哀

「只要買過樓、炒過樓，就明香港係癲癲地。」金像獎電影導演陳果有個癖好，專門蒐集報紙地產版的剪報，記錄本港樓市光怪陸離，「呢啲香港特色真係好嘢。」

他將口中的「好嘢」，借題發揮化成自編自導的最新港產鬼片《鬼同你住》，當山頂纜車退役、維港兩岸景色也換畫時，炒樓狂熱從未退潮，電影中的「你死，香港地產都未死！」串爆金句，以人鬼之爭道盡荒誕的怪奇物語。

劇中角色信香港有明天「瞓身」入市，亢奮抑制理智，現實中也不遑多讓，奧運金牌得主是否獲贈上車機會竟成為城中熱話，「所以你話係咪死，所有嘢都同層樓有關，呢個正正係香港悲哀之處。」



陳果在戲中以超現實呈現本港樓市的誇張荒誕，他指，中國傳統社會對鬼敬而遠之，如今為樓瘋狂，也有人追捧凶宅買賣。(夏家朗攝)

承接《香港製造》、《紅Van》、《三夫》等話題力作，陳果再用獨特視角，探索香港切身的社會議題。《餃子》拆射吃人社會，《鬼同你住》則以人鬼大鬥法，諷刺住屋荒謬，

凶宅有價有市，投機心態發死人財，又是致富之道；炒樓黃金年代，全民參與，扑鎚比買棵菜更易。生人霸死地、謀家產各懷鬼胎，他在電影中交織黑色幽默。

回到現實，有過之而無不及。人人為樓狂，連「谷針」的抽獎禮品，也是送豪宅才最受人注目；奧運金牌得主凱旋，大家最關注也是過去名人承諾的「包上車」，「所以你話係咪死，所有嘢都同層樓有關，正正係香港悲哀之處。」上車置業，植入潛意識，他抵死地驚醒夢中人，「依家係咪已經係公民意識上，不可分割嘅位置？」

陳果：供不應求是偽命題

瘋狂如此，必然有因。香港樓價高企冠絕全球，地少人多、供不應求是城市迷思，他則認為是偽命題，「呢句說話呃左我哋好多年。」北京、紐約地大物博，但同樣有貴價住屋，「大城市跟隨社會進步，樓價係會一路上，除非有天災人禍、世界大戰啦，咁就會跌到一文不值。」金融風暴、沙士肆虐，香港樓市大跌，但今次疫情衝擊樓市卻毫髮未傷，「可能香港人都學精咗，從失敗中學習。」

歸根究底，地產霸權是永恆，他近來曾領教箇中之苦，其辦公室租金於疫情期間「企硬」，「我地無人工、無收入，佢哋真係一毫子都唔減，你咪搬囉，我理得你，呢啲咪離譜。」胎死腹中的一手樓空置稅，陳果也於電影正面抽擊，構想地產大鱷見招拆招，挺險走法律罅，營造「萬家燈火」，調侃「香港夢」。

陳果身後巨廈，是外國人眼中獵奇風景，也是cyberpunk的奇幻符號。(夏家朗攝)

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如何衡量政府角色？「無用㗎，有用就一早解決咗(問題)啦。」除非是「阿爺」出手干預樓市，但後果堪憂，「咁就會犧牲好多人。」另一邊廂，政府庫房靠賣地進帳，「地王」成交價屢創新高，「你睇新聞就知，又賣幾錢，又破紀錄，政府沾沾自喜。」



「有屋無人住、有人無屋住」，也是本港的詭異錯配。貧富懸殊歷久不衰，劏房哀歌成為外國的獵奇風景。也如《鬼同你住》的英文劇名「Coffin homes」，語帶相關。陳果以前曾於住滿百多人的籠屋拍戲，單身漢與鐵絲網，壓抑的居住空間，一步一驚心。來到今天，不適切居所仍然為患，「只係由籠屋進化咗做劏房。」住屋不足猶似車位短缺，「車位唔夠，(車主)一定係泊街。你話懲罰令人驚唔好泊街，有咩可能。今日抄完，明天照泊。」

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全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍早前提出對治港者的期盼，其一重點提及「大家揪心的住房問題必將得到極大改善」，「將告別劏房及籠屋」，言中之意相信不少人已領略。陳果則認為要令劏房「清零」甚難，「得嘅，法律上係可以嘅，夾硬嚟一定得。安置公屋，但要切實執行，唔好講完唔做喎。」

劏房管理只是緩衝之計

現況卻是無奈，公屋供應量緊張，每年只有約1萬伙公屋建成。根據今年3月劏房租管研究工作小組報告，本港現時約有10萬間住用樓宇劏房，逾22.6萬人居住，另有近7000間工廈劏房。以此進度，何年何月達成目標？他認為緩衝之計在於劏房管理，「用法律管理，至少都要令(劏房)有規有據。」



鬼魂也不及疫情無處不在。戴上口罩的主角，演活劇本，也顯影時代。電影於去年7月開拍，正值疫情最嚴峻時，「真係最難搞，借乜都唔比拍，又驚周圍會封。」拍攝過程中，身體接觸也是挑戰，「只能自律，每日消毒、量度體溫，盡量都戴口罩。」劇組有工作人員，住宅變疫廈，有家歸不得，「返唔到屋企，之後仲要自我隔離十幾日。」最終這部港產鬼片成功出爐，趕及為低迷的電影市道沖喜。



「無話要帶出啲咩訊息，用鬼同凶宅串連社會議題，相信大家睇完都會有共鳴。」土地問題鬼也見愁，無力改變困局時，唯有以笑中有淚對抗荒謬。