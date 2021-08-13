學業壓力大　暗瘡問題年輕化　九歲童暗瘡困擾求診

「青春痘」困擾不少年輕人，但皮膚科醫生發現，暗瘡問題有年輕化趨勢，有小朋友早於9至10歲已經因為「滿面暗瘡」求診，相信與港童普遍壓力增加有關，例如學業競爭激烈造成心理壓力，或是日常生活過於繁忙影響作息所致。

香港皮膚健康基金主席、皮膚科醫生陳厚毅醫生表示，以往求醫的青少年一般為12歲或以上，但近年越來越多9歲至10歲患者求助，且不乏病情屬中等至嚴重。該基金一項調查發現，逾半數受訪者有嚴重暗瘡問題，有見及此推出「抗痘企劃」，為低收入家庭患者提供免費診症及配藥。



陳厚毅醫生表示，近年暗瘡問題有年輕化趨勢。(黎倩婷攝)

調查發現逾五成半年青人受暗瘡困擾

香港皮膚健康基金委托香港民意研究所進行網上調查，訪問了1,662名12歲至29歲市民，發現86%受訪者有暗瘡問題，當中56%屬嚴重，且六成患者因錯誤處理而留疤。

陳厚毅指出，市民經常以錯誤方法處理暗瘡，調查發現有78%市民會用手擠壓暗瘡，但其實擠暗瘡只會令膿腫推得更深，增大毛孔並加劇發炎，有機會令暗瘡問題惡化造成永久疤痕。他又指，市民如在坊間購買一些舒緩暗瘡的產品試用一至兩星期後，情況仍未有改善應及早求醫，在日常生活中亦要注意飲食作息及皮膚護理。

壓力以致長時間戴口罩也是令暗瘡惡化的原因，陳厚毅稱，港童學習壓力大令暗瘡問題有年輕化，曾有年僅9歲小學女生因面部「T字位」，尤其鼻頭位置長滿一粒粒暗瘡求診，又因為經常用手擠壓暗瘡致有留疤趨勢，相信與返學戴口罩又需上體育堂，加上學習壓力等致令暗瘡嚴重，幸只屬初期，適當洗面及塗抹藥膏後情況已有改善。

香港皮膚基金副主席、皮膚科醫生關志強認為，暗瘡會易令青少年產生負面情緒，例如自悲、尷尬和焦慮等，甚至有個案想自殺及拒絕社交。有見及此，香港皮膚健康基金推出抗痘企劃，為200位低收入家庭、受暗瘡問題困擾的患者，提供專科醫生義務診症及免費配藥，計劃與社區藥房合作，將會提供一次診症及覆診，並免費配藥共3個月，計劃現已接受申請。

香港皮膚基金副主席、皮膚科醫生關志強（右)認為，暗瘡會令青少年容易產生負面情緒，例如自悲、尷尬和焦慮等。(黎倩婷攝)

19歲少年常用手擠壓暗瘡致臉上留疤

現年19歲的Andrew受暗瘡困擾7年，從中二起面部出現零星暗瘡，疫情期間因長時間帶口罩而爆發嚴重暗瘡問題，被身邊人笑稱為「家燕媽媽」、「隕石洞」，今年始尋求專科醫生幫助。他慨嘆以前經常用手擠暗瘡，因而令臉上留有疤痕和暗瘡印，後悔不已。

關志強提醒，在炎夏中戴帶口罩，會感到很焗及流大量汗水，客易令到毛孔堵塞，建議市民應勤換口罩，除留意口罩的保護度外，可按自己的臉型選擇剪裁舒適的口罩款式。