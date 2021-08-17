交通迷自白｜亞氏保加症患者研道路出書　曾促成港府更換出錯路牌

網路世界中，「巴膠」、「鐵膠」原指有不良行為的巴士迷、鐵路迷，不過網民對交通愛好者的成見漸深，不時直接將愛好者一律形容為「膠」。部份網民更因質疑他們不善社交、行為怪異，將交通迷直接標籤為自閉症患者，形同歧視。

身為亞氏保加症患者的交通迷，「道路研究社」社長邱益彰表示，其實不少交通迷與一般人無異，純粹喜歡交通工具，只是總有一群人，行為容易引起公眾關注。他認為，任何圈子都有行為較極端的人，「追星都可以好極端，不過愛好交通工具未必係主流，所以覺得特別怪異」。



邱益彰為道路研究社社長（余俊亮攝）

道路研究社專頁於2016年中成立，當時邱益彰希望透過專頁分享道路設計的研究，製作巴士遊戲內的香港地圖，目標原是巴士迷專頁。豈料發布首個有關路牌設計的帖文後，旋即引來社會迴響。於是，在正式發布遊戲地圖前，專頁就轉型探討本港路牌及道路設計問題。

一切發展並非邱益彰預料之內，邱初時也不知自己原來鍾情的是道路及路牌。大約4、5歲時，他已喜歡觀看道路，好奇為何分岔路口的影線，箭嘴會是相反方向，又會連同路牌一同繪畫道路，但當時未意識到是其最愛；之後與同學玩模擬駕駛巴士遊戲，又會留意鐵路。他自認是百分百的交通迷，卻不如其他愛好者般熟悉車輛型號及設備等細節，只對路線有更多認識。直至開設專頁後，久而久之發覺鍾情道路的資訊。

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難解釋為何喜歡 本身有種吸引力

男孩愛車非新鮮事，但道路又究竟有何吸引？邱益彰坦言，難以言語具體解釋道路的吸引之處，或許對他而言，天生就被道路吸引。

路牌可能係其中一個切入點，細個亦都好鍾意睇劃線，慢慢睇就發覺咩都鍾意，公路石壆、防撞欄、龍門架、電子牌，可能見到就覺得幾鍾意、幾靚 邱益彰

「道路硏究社」令邱益彰突然成名，成為傳媒採訪對象，前年更首度出書，今年再出增訂版。眼前的邱益彰對答如常，他本身是亞氏保加症患者，該症屬「自閉症譜系障礙」的一種。衞生署文件提到，患相關障礙人士，社交能力可能較弱、興趣狹窄、傾向固執不變，亦較難運用非語言的溝通技巧，如身體語言等。

小學時發現患亞氏保加症

邱益彰就讀小學時發現患亞氏保加症，屬於專注力不足的一種。他笑言，從小讀書成績欠佳，無興趣的科目經常「遊魂」，往往不及格；但小學電腦堂時會不斷閱讀「維基百科」的長篇文章；中學時歷史科成績亦特別好，專注力非常極端。他慶幸，年幼確診後可接受醫院的社交輔導，之後社交上未有太大問題，只是專注力無法解決。

交通迷不時被標籤，被質疑為自閉症、亞氏保加症患者。身為過來人，邱益彰表示，難判斷有多少交通迷同為患者，但部份人的確「唔識睇眉頭眼額」，亦不善與人相處，甚至易生衝突，巴士迷之間有時更會打架，結果外界對交通迷的印象普遍負面。

不過邱強調，普遍交通迷並無任何問題，喜歡交通工具與社交能力並無直接關係，只是一些交通迷的極端行為，更常於媒體出現，令人產生負面印象。

拍攝巴士照片有其意義

邱益彰坦言，對不少外人而言，「行車紀錄員」（即拍攝巴士行車片段的巴士迷）的行為可能頗為可笑，但其實若干年後，相關片段可能有歷史價值，例如現時有較年長的巴士迷會分享過往的巴士照片，「𠵱家睇返好珍貴」，為歷史留印證。

他笑言，小時候都不時為巴士拍片影相，早前城巴新開辦976過海線時，他亦特意請假乘搭，強調只要行為不影響別人，其實並無問題。

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不過，新聞上始終不時出現行為較極端的巴士迷，例如深夜潛進車長室偷「乳豬紙（即巴士路線圖）」，又有人偷「水牌（巴士製造商標誌）」。邱益彰認為，部份人較為極端，希望向他人炫耀，結果不擇手段。不過他認為，任何圈子都有極端的人存在，「追星都可以好極端，不過交通工具未必係主流，所以覺得特別怪異」。

交通迷本身已屬小眾，在香港鍾情道路的更為小眾中的小眾。不過邱益彰說，道路研究社的讀者群比想像中闊，初時以為交通迷為主，但舉行簽書會時，發覺男女老少讀者都有，有工程師對道路設計感興趣；有設計師會關注字體、美學；香港有不少駕駛人士，原來也會留意專頁的資訊。

道路硏究社曾出帖批評「墜機標誌」，之後政府快速更換。（Road Research Society 道路硏究社提供相片）

帖文成功促成政府更換出錯路牌

不過邱益彰最意料不到的是，港府相關部門亦有留意其帖文。其中一項「代表作」就是發現路牌上，出現一個意義不明，似是想表達「墜機」多於指示方向的標誌。

在屯赤隧道通車前夕，道路研究社發現，附近一塊路牌出現一個飛機機頭向下、形同「墜機」般的標誌。他表示，香港不少路牌的飛機標誌都向水平以下傾斜，但其實不符標準，他發帖批評「墜機標誌」時，曾翻查英國路牌設計指引《Traffic Signs Manual：Chapter 7》，指出飛機標誌的機頭方向，於任何時候都不可向下方傾斜，機頭需高於水平或以上。事件廣受傳媒報道，之後相關政府部門都換上新標誌，更修改了其他同類不符標準的路牌。

由普通的鐵路迷突然成名，甚至出書，邱益彰直言從未料到，當初感覺「幾唔真實」。（余俊亮攝）

由普通的交通迷突然成名，甚至出書。邱益彰直言，當初感覺「幾唔真實」。伴隨而來的影響力，亦轉化成推動力，除繼續鑽研道路議題，亦會繼續保育舊路牌上的字體「監獄體」，將字體數碼化，保存歷史痕跡。他直言，有很多路牌都未有依足標準，將繼續點出弊處，「我都係揸正嚟做啫，我批評得嘅，就唔係話我嘅美學眼光有幾獨到，而係你無跟足標準，我先有位入。」