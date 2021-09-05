新冠肺炎丨增8輸入個案3菲傭確診　吉爾吉斯斯坦2患者曾訪地強檢

衞生署衞生防護中心今日（5日）公布，本港新增8宗輸入個案，全部人已接種疫苗。其中7人帶有L452R變種病毒株，當中3人是來自菲律賓的外傭；另有2人分別居於半山區駿豪閣和大圍美田路壹號雲頂6座，8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，潛伏期曾居住、工作地方和曾到訪地點已納入強制檢測公告。至今本港個案累計12,122宗確診個案，而初步確診個案少於5宗。



▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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半山駿豪閣大圍壹號雲頂納強檢

新增個案均為輸入個案，當中60歲男子（第12121宗）及43歲女子（第12122宗）分別居於半山區干德道52號駿豪閣和大圍美田路63號壹號雲頂6座。他們於8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，出發當日在香港進行的檢測結果呈陰性。他們乘搭航班CX654於9月3日返抵香港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。兩人並非外傭、機組人員或船員，也沒有出現病徵，同於4月19日及5月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

該名男病人於潛伏期內主要在家工作，而女病人的工作地點為上環樂古道38號啟時大廈2樓1室。

強制檢測｜變種病毒患者居半山駿豪閣、大圍壹號雲頂 共7處上榜

8新增患者全部已接種疫苗

此外，新增個案中包括3名菲傭，其中35歲女子（第12120宗）9月3日乘搭CX906抵港，7月1日及7月29日在菲律賓接種科興疫苗；而23歲男子（第12123宗）及30歲女子（第12127宗）同在9月1日乘搭5J272從菲律賓抵港，分別已接種科興及復必泰疫苗。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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至於兩宗從英國抵港個案，其中18歲男子（第12124宗）在5月27日及7月1日在法國接種兩劑復必泰疫苗，9月1日乘搭BA031抵港，入住大角咀香港旺角帝盛酒店；而26歲男子（第12125宗）在4月15日及5月10日在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月13日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性，9月1日乘搭LX138抵港，入住西營盤華大盛品酒店。

而第12126宗個案是40歲男機組人員，是唯一沒驗出變種病毒株，他9月6日乘搭CX841從美國抵港，入住赤鱲角國泰城逸泰居。他在4月13日及5月4日在香港已接種兩劑復必泰疫苗。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼

