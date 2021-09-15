六四集會案｜何俊仁等12名被告今判刑　黃碧雲陳日君等有到庭

已舉辦逾30年的六四晚會，去年警方首次以公共衞生為由，拒發不反對通知書，惟多人仍有到維園並點起蠋光。事後26人被起訴，其中12名多年來均有出席的人士，早前在區域法院承認煽惑及參與未經批准集結罪，其中何俊仁及楊森親自求情時，強調悼念六四是為保存歷史真相，是為公義、為人道，與反中亂港扯不上關係。案件今日（15日）判刑，多名泛民的人士，包括黃碧雲、蔡耀昌及天主教榮休樞機陳日君，均有到庭旁聽。



12名被告包括：何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森。全部人均承認在去年6月4日在維多利亞公園參與未經批准集結；何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華共7人則另外承認煽惑罪。

除了張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、及梁國華5人外，其餘被告均因為其他案件正還押或服刑。

獲保釋的被告與多名泛民人士到法院的情況。(詳看下圖)

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多名被告曾在會上呼籲繼續悼念六四

案情指，支聯會去年向警方申請於6月4日在維園舉辦公眾集會，警方考慮到公共衛生的風險，拒絕集會申請。不過，案發當日，何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華在維園水池點著及舉起蠟燭，李卓人並進行發言，呼籲市民要繼續悼念，在全港各區點起蠟燭，亦大叫口號「平反六四」、「追究屠城」、「結束一黨專政」、「建設民主中國」等。

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被告拉開圍封鐵欄進入球場

案中12人均有到場參與悼念，有被告拉開圍封足球場的鐵欄，並進入足球場繼續高叫口號，期間有被告曾在地上擺放白花。活動期間，有不知名人士高叫香港獨立的口號。

12名被告早前求情重點。（詳看下圖)

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自由花無論如何仍會開

何俊仁及楊森陳情時直指六四悼念為保存歷史真相，其中楊森特別提到燭光悼念六四，是為公義、為人道，與「反中亂港」扯不上關係，即使六四燭光悼念集會有可能從此被禁，不過「可是自由花無論雨怎麼打，仍是會開花」。

多名被告求情時都冀法庭考慮他們多年服務社會，其中張文光更獲前運輸及房屋局局長張炳良撰寫求情信，獲讚揚對教育界貢獻良多，冀法庭可判非監禁刑罰或緩刑。

案件編號：DCCC887-884、886-889、891、893/2020

8名不認罪被告將於11月面對審訊的被告及所涉罪名。(詳看下圖)

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黃之鋒等已認罪 梁凱晴已服刑完畢

羅冠聰及張崑陽亦有被控。(詳看下圖)