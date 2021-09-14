警旺角交通黑點賣廣告　四層樓高交警示意路人「記緊睇燈過馬路」

旺角街頭驚現高超巨大交通警員動態廣告。有網民今日（14日）發現，旺角亞皆老街與西洋菜南街交界的十字馬路，一幢大廈外牆電子廣告屏幕，出現交通警員電子宣傳片段，以「真人」方式，提示對面行人注意路面安全，留意燈號及警告紅燈時要「企定定」，另輔有警務處招募詳情。由於電子廣告板高達四層樓，加上警員發出指示式提示，甚為「壯觀」。

該地段是交通黑點，據悉，警方由今日起投放有關廣告，提醒行人注意交通安全及發放警務處資訊，會播放數星期。



旺角亞皆老街與與西洋菜南街的十字馬路，出現男交通警動態廣告，提示市民注意馬路安全。(羅君豪攝)

「你同你！紅燈記得企定定！」

旺角亞皆老街與與西洋菜南街交界的十字馬路、位於亞皆老街67-71號的大廈外牆電子廣告屏幕，今日出現警務處廣告，一名交通警於四層樓高屏幕上「現身」，並手執文件板，四處張望，數秒後他向前方示意，屏幕同時彈出「嗱！記緊睇燈過馬路！」字句，提示正在橫過馬路的市民及行人注意規則。

緊接其後則播出該男警員躍動剪影，並配以「留意燈號過馬路，減少意外你做到」、「你同你！紅燈記得企定定！」等宣傳口號。另有警務處招募詳情，並臚列各職級入職月薪。

現場附近設有港鐵站出口，鄰近的先達廣場對出亦有小巴站，人流如鯽。根據廣告商資料顯示，該廣告牌高8.66米，當中又提及，亞皆老街每日平均交通流量超過80,000輛車，而每日人潮流量更高過30萬人，加上旺角是匯聚上班族的交通樞紐，「這個特點也可能可以達至增加你廣告曝光度的效果。」由於廣告屬動態形式，不少行人抬頭「追看」。