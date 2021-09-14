4間幼兒中心完成重整轉型託管　羅致光視察：政府致力愛護兒童

勞工及福利局局長羅致光今（14日）下午到訪位於深水埗的心寶學前兒童課餘託管中心，視察上月中開始營運的重整服務，並了解接受服務的幼童及家長情況。

政府於去年4月完成探討在合適的福利設施內為3至6歲幼兒提供課餘託管服務的可行性研究，並自本年度起分階段重整19間互助幼兒中心，通過增加社工和支援人員的人數，轉型為3至6歲以下學前兒童提供課餘託管服務。截至今年8月，已有4間中心完成重整。



超過一半學童獲批全費豁免

羅致光在該中心營辦機構民社服務中心主席伍杏修陪同下視察中心活動和設施，並與職員和學童家長交流。他在簡介中了解到該中心上下午和黃昏不同時段的服務量，並得悉中心超過一半學童獲批全費豁免，可為有需要及經濟困難的家庭減輕負擔。

該中心前身為麗安邨家長互助幼兒中心。這類互助幼兒中心由非政府機構以自負盈虧形式為3歲以下幼兒提供彈性的幼兒照顧服務。為加強幼兒照顧服務，政府在2018年《施政報告》宣布一系列措施，當中包括接納「幼兒照顧服務的長遠發展研究」顧問報告的建議，分階段重整互助幼兒中心，以配合社區的幼兒照顧需求及善用公共資源。

羅致光到訪位於深水埗的心寶學前兒童課餘託管中心，一名接受中心服務的小朋友向羅致光介紹她的趣味手作。(政府新聞網)

羅致光指，本屆政府致力愛護兒童、支援家庭，並已落實多項措施加強幼兒照顧服務，包括提升幼兒中心的長遠規劃、優化人手比例、提高幼兒中心的資助水平、為祖父母開設幼兒照顧訓練課程、增加資助獨立幼兒中心名額、增加暫託幼兒服務及延長時間服務的名額等，連同課餘託管收費減免計劃的多項優化措施，有助進一步支援低收入和有需要的家庭。