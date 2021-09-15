消委會｜逾6成矽膠容器矽氧烷超標或傷肝　億世家摺杯含量最高

近年全球多地提倡減塑，港人亦越趨重視環保。消委會今日出版新一期《選擇》月刊，測試市面14款可摺合矽膠食物盒和摺杯，發現逾6成樣本的可揮發性有機物質含量超出德國上限，有機會影響食物安全，甚至傷肝。其中，由億世家出產的摺疊水杯，相關物質含量超標最高達1.4%，其次是執笠倉和Gourmet製造的折疊飯盒，含量達1.3%。

矽膠物料的可揮發性有機物質以矽氧烷為主，若含量過多或會遷移到食物，影響食物安全，亦有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康，但本港目前沒有針對食物接觸物料的安全規定，消委會促請政府盡快訂定相關標準。



消委會測試市面14款可摺合矽膠食物盒和摺杯，發現逾6成樣本的可揮發性有機物質含量超出德國上限，有機會影響食物安全。（消委會圖片）

消委會今次測試9款可摺合矽膠食物盒和5款摺杯。（消委會）

矽氧烷過多或影響食物安全 長期高劑量接觸或傷肝

消委會指，矽膠物料中的可揮發性有機物質以矽氧烷為主，若含量過多或會遷移到食物中，或會影響食物安全。亦有研究顯示，長期接觸高劑量矽氧烷或會影響實驗動物的肝臟健康。

至於消委會今次測試的9款可摺合矽膠食物盒和5款摺杯，食物盒樣本售價由$29至$130，容量由600毫升至1升。摺杯樣本售價由$12至$200不等，當中1款沒有標示容量，餘下4款容量由130毫升至470毫升。

目前本港沒有針對與食物接觸物料的安全規定，矽膠物料中的可揮發性有機物質以「矽氧烷」為主，若含量過多或會遷移到食物中，或會影響食物安全。

根據德國LFGB標準，盛載或與食品有接觸的矽膠製品，可揮發性有機物質含量不可高於0.5%。結果顯示，14款樣本中，有9款、即超過6成樣本的可揮發性有機物質含量超標。

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49元Ikea食物盒沒超標 總得分最高

超過規限的包括6款食物盒的主體和封圈矽膠物料，其可揮發性有機化合物含量由0.76%至1.3%不等，包括Lexngo、EZ Cook、Diamond、Cinnamoroll、Gourmet及執笠倉；而5款摺杯樣本中，三款均超出標準，包括Daiso、Seiwa-pro及億世家，相關含量介乎0.8%至1.4%。

當中以由億世家出產的摺疊水杯，可發揮性有機物質含量超標最高，達1.4%，其次是執笠倉和Gourmet製造的折疊飯盒，含量達1.3%。Lifeventure出產的水杯相關含量最低，少於0.1%，售價是79元。而標價49元的Ikea食物盒，也未有超標，含量是0.26%，連同其他項目，總評分更是食物盒樣本中最高。

消委會今次測試9款可摺合矽膠食物盒和5款摺杯。（消委會）

不少消費者關注矽膠食物容器可能發出異味，擔心會影響其裝載食物的氣味。消委會指，參考德國LFGB標準，將樣本載滿蒸餾水，並置於100°C的環境下2小時，再比對蒸餾水的氣味和味道，評為0級代表兩者無差別，最嚴重的4級代表有強烈差異。

結果顯示，7款樣本在氣味和味道獲評0級，但Lifeventure的表現則較其他樣本遜色，在氣味和味道獲評1級，整體獲得4點評分。餘下的樣本均於氣味獲評0級，而味道表現獲得1級評分，整體感官表現令人滿意。

9款食物盒樣本 6款產品上蓋不可微波爐加熱

另外，許多上班族都會自攜午餐，進食前會以微波爐翻熱食物盒內食物。是次檢測的矽膠食物盒樣本，全部聲稱適用於微波爐加熱。

然而，消委會檢視產品的標籤資料時，發現9款食物盒樣本中，6款產品的上蓋並不適用於微波爐，包括Gemini、Lexngo、EZ Cook、Diamond、Cinnamoroll、Gourmet，加熱時需移除上蓋，而執笠倉的食物盒則沒有說明。矽膠杯方面，只有 Daiso標示適用於微波爐，但其附設的上蓋標示不適用；另有一款、即Stojo則沒有說明是否適用。

消委會提醒，消費者需留意，部分產品的上蓋物料，可能採用不同的塑膠及形狀設計，不應假設全部都可以放入微波爐，使用前宜細閱標籤資料，以免因不適當使用而導致容器損壞或發生意外。

除產品加熱時的安全性外，矽膠食物盒是否容易清潔亦是選擇條件之一。測試於各樣本中，分別加入2毫升咖喱汁和2毫升番茄汁，放入微波爐加熱，其後先清除醬汁，再用特定的洗碗碟機清洗1次，以檢視食物色素殘留情況。結果顯示，7款食物盒樣本於清洗後，均有色素殘留。至於摺杯方面則沒有太大問題。