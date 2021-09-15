消委會｜22款嬰幼兒潤膚乳有致敏物　Aveeno保濕乳含歐盟禁用香料

踏入初秋，肌膚幼嫩的嬰兒要開始使用潤膚霜，消費者委員會今（15日）發表的測試結果發現，40款嬰幼兒潤膚乳樣本中，多達22款樣本檢出香料致敏物質，當中標榜成天然、適合及敏感性膚質使用的品牌Aveeno Baby、其「嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」被驗出含有歐盟禁用香料新羚蘭醛（HICC），以及預料即將被歐盟禁用的羚蘭醛（BMHCA），其香料致敏物總量亦最高，但有關成分均無列明在成分表上，總評分只獲得2.5粒星，是各測試樣本中最低分。

消委會表示，本港暫未禁用上述兩種備受關注的香料物質，但建議生產商取締HICC和其他欠缺足夠安全數據支持的香料物質，同時呼籲家長停用有關潤膚產品，以保障嬰兒安全。



消委會今次測試的40款樣本主要都是供嬰幼兒使用的身體乳液或乳霜，其中15款稱可以同時塗在面部和身體上。調查發現，當中有22款樣本被檢出香料致敏物質，佔整體55%，總量為0.0018%至最高的約0.45%不等。

眾多樣本中，Noodle & Boo、趣樂、RICO Baby、CALIFORNIA BABY、Hug、aleva Naturals、博寶、Mustela、erbaviva、puracy、BURT’S BEES BABY、BABY Magic和Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳13款產品，沒有在成分表列明所有檢出濃度逾0.001%的香料致敏物質。

Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳被驗出含有歐盟禁用於化妝品的新羚蘭醛（HICC），香料致敏物質總量為0.45%，在各樣本中最高。（Aveeno圖片）

Aveeno Baby嬰兒薰衣草舒靜保濕乳樣本更被驗出兩種被受關注的香料物質，包括歐盟禁用於化妝品的新羚蘭醛（HICC）以及羚蘭醛（BMHCA），香料致敏物質含量總量約為0.45%，是各樣本中香料致敏物總量最高的型號。

根據歐盟消費者安全科學委員會公布的意見書，26種可致敏香料物質中，HICC是致敏性最高的致敏物，亦是接獲消費者投訴個案最多的香料物質之一，歐盟委員會在2017年8月已修訂《化妝品條例》，禁止在化妝品中使用HICC，至今年8月23日起，有違相關規定的化妝品不可於歐盟地區銷售。

至於BMHCA，歐盟今年1月已將之歸類為具有生殖毒性第1B類物質，即推定為對人類有生殖毒性的物質，預料此香料物質將會被歐盟禁用。消委會表示，本港暫未禁用此兩種飽受關注的香料物質，惟為加強對嬰兒的健兒保障，建議生產商取締HICC和其他欠缺足夠安全數據支持的香料物質，亦呼籲家長為子女停用有關潤膚產品。

消委會測試了40款嬰幼兒專用的身體潤膚乳，多達22款樣本檢出香料致敏物質（消委會提供）

除了Aveeno Baby外，另有7款樣本的香料致敏物總量較高，包括Jack N’ JILL、CALIFORNIA BABY、GAIA、ecostore、施巴、Oilatum和erbaviva，總量由約0.13%至0.4%不等，部分產品含苯甲醇、芳樟醇或檸檬烯，當中Oilatum的包裝更標有「無香料」說明，消委會呼籲對香料成分特別敏感的嬰幼兒要避免選用上述8款產品。

今次測試中，最高分的產品則是法國貝兒、PHYSIOGEL、舒特膚、BIODERMA、KIEHL's baby、L'OCCITANE、Merries、喜寶、babyganics、Johnson's、NIVEA BABY、mothercare，全部均獲最高的5星評分。