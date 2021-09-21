澳門擬改《博彩法》限賭牌數量　學者料限制市場規模或有賭場退出

澳門加強對賭博行業監管，澳門政府擬修改《博彩法》，當中提及建議限制賭牌數量，並禁止將幸運博彩的經營權作出「轉批給」（俗稱副牌）。

澳門理工學院社會經濟與公共政策研究所副教授呂開顏於港台節目表示，澳門賭業過往發展迅速，但出現問題，是次監管填補漏洞，令之後重新競投時更順利。他又稱，留意到澳門政府希望限制市場規模，屆時就算賭牌再多，但如果市場規模縮小，自然會有人退出。



呂開顏在港台節目《千禧年代》表示，賭業按市場迅速發展下，令經濟發展出現失衡問題，亦吸收不少土地、人力資源，認為過往發展有漏洞，之前澳門政府亦無明確界定副牌問題，今次將填補有關問題，令日後重新競投賭牌時，過程更順利。

呂開顏又認為，澳門政府希望限制賭業市場規模，即使屆時的賭牌上限為6張，但如市場縮小，就未必可容納全數賭場，自然有人退出市場。不過他認為，並非限制博彩業後，就可馬上推動其他行業。