政府延長貸款擔保　中小企聯會：是救命嘅消息　旅遊業可捱半年

政府宣布再次將三個為企業及個人提供資金周轉的貸款擔保計劃延長半年，包括中小企融資擔保計劃的八成、九成和百分百擔保計劃，而「還息不還本」安排亦會相應延長6個月。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦今早（22日）在電台節目表示，措施對中小企而言是「救命好重要嘅消息」，強調市道只是輕微復甦，旅遊相關行業仍處於冰封時期，僱主仍「揞緊錢出嚟支持企業繼續營運」，預料計劃半年後結束時，便會開始有企業支持不住結業，令呆壞帳比率提高。



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劉達邦在港台節目《千禧年代》表示，延長貸款擔保計劃半年對中小企有一定幫助，認為現時市道只是輕微復甦，仍有企業蝕本，計劃延長後，相關企業能有資金「頂住」，亦可以讓他們有時間周轉資金，若現階段要他們還錢「會好辛苦」，又形容政府的決定是「救命好重要的消息畀到佢哋」。

他又指，雜貨、食肆等的生意逐漸復甦，資金周轉較好，可以繼續營運，惟若現在要他們還息又還本仍是相當吃力，而旅遊業或相關供應商受制於封關等問題，「僱主仲喺度支持緊，揞緊錢出嚟支持企業繼續營運」，相關行業除了郵輪和本地遊外仍然零收入，相信半年後仍然蝕本，若可維持只還利息，暫不用歸還本金，這些公司的結業機會將減低。

若可以維持只還利息，暫不用歸還本金，這些公司的結業機會將減低

被問到何時可歸還本金，劉達邦認為，食肆、雜貨等行業已回復疫情前的生意水平，「好重傷（嘅行業），而家啱啱開似有盈利」，站穩陣腳後便可還本。至於呆壞帳比率，他認為企業現時仍在繳付利息，負擔較輕，因此比率仍然較低，但6個月後還本期開始，預計會有企業無法負擔結業，呆壞帳比率便會相應提高。