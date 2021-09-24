教局推學校推薦計劃　每間中學可推薦兩名學生　通過面試直入大學

教育局「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）將於2022/23學年開始推行，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的中六生，不受DSE成績影響下，獲大學考慮直接錄取。參與計劃的學生須由校長推薦，每間學校最多可推薦兩名學生；教育局預料，全港約500間中學、約共1,000名學生可經校長推薦參與計劃。



其中，八間資助大學已指定約140個學士課程參與計劃，亦會為所有獲推薦的學生安排面試，並按需要安排筆試或應用評核，取錄結果將於2022年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。



教育局「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）將於2022/23學年開始推行。（曾凱欣攝）

2022年大學聯招於10月初接受申請，教育局「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）將於2022/23學年開始推行，提供機會予在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣，但有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的中六學生，獲大學考慮直接錄取。

可揀140個學位課程 包括醫科

教育局指，每間中學最多可推薦兩名具特殊才華的學生，預料全港約500間中學、約共1,000名學生可經校長推薦參與計劃。計劃中，八間資助大學已指定約140個學士課程參與計劃，當中中大有57個課程參與計劃，為眾多院校之冠，課程包括「內外全科醫學士」課程、「計量金融學理學士」課程、「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」等「神科」。

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DSE放榜前會向成功學生發出「直接錄取」通知

今屆計劃的校長提名期為下月6日至12月8日，每位被推薦的學生只可報讀一個SNDAS內指定的課程。大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並按需要安排筆試或應用評核。相關取錄結果將於2022年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。另外，被推薦參與SNDAS的學生必須同時提交大學聯合招生辦法（JUPAS）申請，並將所選取的SNDAS指定課程包括在其JUPAS申請的20項課程選擇中。

被推薦的學生若獲錄取，必須在文憑試成績公布之前決定是否錄取。若申請人接受錄取，其JUPAS申請會自動在系統中刪除，學生一旦接受直接取錄，無論其DSE成績如何，亦將不會獲其他課程錄取。至於未能成功申請的學生，即會保留其JUPAS申請並按正常程序繼續處理。

學生獲錄取與否不受DSE成績影響

雖然現時亦設「校長推薦計劃」，校長可推薦三名就讀中六、在非學術範疇上有出色表現的學生入讀大學院校課程。但今次計劃中，由於結果於DSE放榜前公布，學生獲錄取與否並不受DSE成績影響，即毋須符合「33222」的要求，而每個計劃下的學士學位課程均有其適用的入讀要求。

以中大的「內外全科醫學士」課程為例，校方要求申請人中五及中六首學年全級排名為首5%，英文、化學成績優異，英文、數學、化學或生物以及兩科選修科目預計DSE分數達5*或以上、中文及通識預計5或以上，曾在醫療相關課程中贏得獎項或取得證書等。

香港中文大學協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英指，校方參與是次計劃旨在落實多元的收生渠道，重視學生多元才能的發展。但她重申，申請人學術上亦需要達基本要求，特別是醫科上要求申請人在科學學科上有扎實的基礎。

香港中文大學協理副校長兼入學及學生資助處處長王淑英（右二）指，校方參與是次計劃旨在落實多元的收生渠道，重視學生多元才能的發展。（曾凱欣攝）

理工大學教務處副教務長林遵武指，校方會於文憑試後，約5月下旬為申請人提供面試，入學後亦會視乎學生需要提供特別支援，例如提供學術指導為其加強語文能力等。

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校方未有為計劃設學額上限

至於學額方面，理大及中大都表示，未有為參與計劃的課程特別設學額上限，王淑英重申，計劃重點不在學額之爭，而是在於為學生提供多元的機會，校方會全面及綜合地評估申請人的能力，其中申請人在面試中的表現亦會是重要的一環。

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，今次計劃基於學生的選擇及才華「配對」課程，學生不如以往在選科時需受課程成績要求所限。（曾凱欣攝）

學友社學生輔導顧問吳寶城認為，今次計劃基於學生的選擇及才華「配對」課程，學生不如以往在選科時需受課程成績要求所限，亦能讓學校、家長及學生明白，除了公開試成績外，多元化的才能亦尤其重要。教育局亦提醒，獲推薦參與直接錄取計劃的學生，須循一般途徑經大學聯招報讀課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。