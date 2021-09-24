電子煙｜吸煙與健康委員會學校巡迴推新劇場　教學生另類煙禍害

香港吸煙與健康委員會以往每年都會舉辦「學校互動教育巡迴劇場」，旨在用劇場的形式，作預防兒童及青少年吸煙的教育及宣傳。適逢新學年，委員會將推出全新劇目《無煙拯救隊》，重點教育兒童辨識另類吸煙產品，例如加熱煙及電子煙的禍害，推動學生拒絕任何吸煙產品，並鼓勵身邊吸煙的家人戒煙。



首演禮今日（24日）於聖公會聖雅各小學舉行，約280名師生及嘉賓率先觀賞。主禮嘉賓包括食物及衞生局局長陳肇始教授、衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊等。《無煙拯救隊》劇場將由9月底開始，在全港各區小學進行近85場巡迴演出。



《無煙拯救隊》劇場首演禮今日（24日）於聖公會聖雅各小學舉行，約280名師生及嘉賓率先觀賞。（香港吸煙與健康委員會提供）

香港吸煙與健康委員會多年來一直以學校互動教育巡迴劇場，作預防兒童及青少年吸煙的重點教育及宣傳活動之一。

委員會望透過劇場 教育學生拒絕嘗試另類煙

委員會主席湯修齊指，委員會留意到，另類吸煙產品例如加熱煙及電子煙近年針對青少年的推廣宣傳，擔心會令吸煙風氣重燃，吸引從未吸煙的人士尤其兒童及青少年嘗試，故特意在劇目中加強推廣另類煙禍害，「讓學生學習如何拒絕第一口煙，並鼓勵親友戒煙，將無煙信息與身邊的人分享，為推動無煙香港出一分力。」

主禮嘉賓包括食物及衞生局局長陳肇始教授（後左四）、衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊等。（香港吸煙與健康委員會提供）

委員會指，本年度學校互動教育巡迴劇場由教育局協辦，並與「 iStage」劇團合作，無煙代言人「咪點我」（阿 Mike）更是首次加入參與演出。《無煙拯救隊》劇場中，講述三位小學生居住的「健康大廈」住客出現不同病症，於是「無煙拯救隊」召集人阿 Mike 指出大廈出現了不同類型的煙害，並邀請其餘劇中主角加入「無煙拯救隊」，靠無煙知識和裝備找尋及擊退煙害危機。

劇場配以音樂、舞台效果及生動有趣的演繹手法，讓同學於欣賞過程中認識吸煙、二手煙及三手煙的禍害，觀眾亦可透過劇中的多個互動環節參與其中，與阿 Mike 和劇中主角一起揭穿煙草商的宣傳伎倆，消除煙害危機。聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，劇場內容吸引，演出生動有趣，互動環節亦有助學生參與在其中，增進無煙知識，亦有助學生思考如何拒絕另類煙的誘惑。