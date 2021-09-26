東奧爆粗成紅人　李靜再刷金句：呢個字係廣東話精華　證明好成功

港隊女子乒乓球教練李靜在東京奧運屢爆金句成為焦點，港台節目今日（26日）播出李靜錄音訪問，對於東奧比賽時疑似肉緊爆粗「X，你企中間啦」直播畫面被瘋傳，李靜笑言：「廣東話精華所在嚟喎，係助動詞嚟，個作用係令佢喺咁緊張、高壓下回復冷靜，我覺得呢一個字係好成功」。



李靜自言為人火爆，說話直白，2013年接手教女團後最困難是溝通，甚至有女隊員被「搞喊」，他指已學會「陰聲細氣，中氣好似唔係好足咁」與女性對話，女教練亦有勸他多聽女仔講說話，不過李靜強調，當涉及技術層面：「我唔認為要就佢，喺技術方面調整先係最大嘅尊重，如果唔改善技術就無笑容，因為輸波丫嘛，咁依家證實好多賽果佢哋自己拼返嚟，係改善咗提升咗能力而贏波。」



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港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅在節目開始即大爆，早前邀約李靜訪問時，對方短訊回覆令她大為吃驚，以為李靜要退出體壇：「佢（李靜）話東京奧運完咗，我嘅舞台亦都會結束，所以以後唔會再講咁多嘢喇。」李靜在節目上解畫：「東京奧運完咗之後，我另一個Plan要出嚟喇，係3年後嘅巴黎奧運，東奧完咗唔諗喇，競技狀態係攞咗牌又好唔攞成績又好都係歸零，誤導咗喇，唔好意思。」

注重溝通：唔好要靜哥估呀，我都係半個直男嚟嘅

李靜被問到為何會有這麼多金句時，笑言閒時都是這麼說話，只是傳媒特別留意：「我講嘢要少返啲，我真正舞台係賽場上，係表現激情帶動球員鬥志。」李靜又指：「平時傾偈同教練、球員會直白表達，大家會窩心啲，尤其同女仔講估唔到，我成日同佢哋講『唔好要靜哥估呀，我都係半個直男嚟嘅』，如果唔係get唔到呀。」

為性格火爆解畫「叫『你』靜，唔係叫我靜」

主持又問李靜名字上有個「靜」字，為何性格如此火爆？李靜妙答：「係『你』靜，唔係叫我靜吖嘛。」

回想四強敗日本 「我緊係瞓得着，唔瞓得點帶得？」

東奧比賽期間，李靜疑似爆粗片段瘋傳，被問到有否戒掉「單字粗口」，李靜指：「廣東話精華所在嚟喎，全世界都識，連鬼佬都識，係助動詞嚟架，個作用係令佢喺咁緊張、高壓下回復冷靜，抽離緊張氣氛，做到所做嘅戰術，我覺得呢一個字係好成功，一定得啦，睇效果！」

廣東話精華所在嚟喎，全世界都識，連鬼佬都識，係助動詞嚟，作用係令佢喺咁緊張高壓下回復冷靜，抽離緊張氣氛，做到所做嘅戰術，我覺得呢一個字係好成功。 女子乒乓球港隊教練李靜

回想東奧女團四強不敵日本，港隊險些與獎牌絕緣，李靜坦言：「輸完畀日本個刻我十分之唔高興，十分之唔高興，因為戰術做得唔好，戰術安排我都有責任，賽後總結，女球員情緒好低，又無乜Mode，我又燥啲，喺總結時大家語言都係各施己見，表達自己意見，但我話『大家目標係咪一致先？係咪想攞牌？我都想攞牌，我都想球員攞牌，大家想攞牌得喇，瞓一覺，第日再諗』，（你瞓得着？）我緊係瞓得着啦，唔係瞓得點帶得？要練架嘛，要落手落腳操架，球員為咗勝利，喺咁高壓下頂住情緒，輸完再打係好大進步，過咗呢關係成熟咗。」

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提醒蘇慧音勿練得太勁：人哋打甩脾佢就打甩臂

李靜指，團隊一早就爭銅牌作出部署，採取針對性訓練，觀看錄影帶及科技分析對手落點，以提升擊球能力和準繩度，當時安排蘇慧音「奇兵」打重要之局：「兵行險着呀，富貴險中求，大家廣東話都識講，無退路，背水一戰，佢又哋明白，全隊都明白，呢個陣提出要全部運動員同意，大家一齊一條心，知晒架喇！」

李靜大讚蘇慧音在銅牌賽表現出色，指蘇經歷兩年痛苦，不斷有傷病，腰痛手痛及技術難關：「佢本身好好強，技術上有要求，所以更加難受，兩年來自己磨練，練到個心堅定咗，睇到佢眼睛幾咁凌厲，凌厲得嚟心態好安靜，呢種境界係唔一樣，係最高層次。」

不過，他希望蘇慧音在防病防傷方面要特別留意：「佢練得太勁，成績起得好快，但係受傷肌肉就冇保護得咁好，奧運之後，佢就要兩個月休息，人哋打甩脾佢就打甩臂囉。」

杜凱琹技術上有鋒芒 性格亦有鋒芒

至於杜凱琹，李靜形容她是一名有性格的球員，「佢打法好有天份，希望喺技術上可以幫佢多啲，可以突破自己。佢曾經打贏過世界一姐，技術上好有鋒芒，證明佢性格亦有鋒芒啦，希望佢可以成熟返，做事有規有矩，鋒芒得嚟再圓滑少少就更加好喇，當然運動員動希望睇到佢哋鋒芒，我好欣賞佢打波，（你們會嗌交嗎？）會，好老實丫，其他唔重要，最重要佢喺比賽場上拼搏已經足夠。」

李皓晴「理解力強但懶 要對手走佢唔使走」

李靜認為李皓晴是一名很聰明的球員，對乒乓球理解力很強：「佢理解力強，但另一方面會懶啲，因為佢學得快丫嘛，佢睇得通，成日要對手走，佢咪唔使走囉，但依家佢已經成為大姐大，當然要走喇，體能上建議做多啲，保持體能技術上面就會有突破。」

笑言學會陰聲細氣與女性說話

李靜在2013年接手擔任港隊女乒乓球隊教練，他指不少高層都認為他較適合教男團，但自己並不抗拒帶女團，「教邊個都係咁教，咁多靚女，眼都擘得大啲，但最困難係技術溝通。我唔會就佢地講，係根據佢哋打出來嘅動作技巧去教，好奇怪佢哋會STOP咗呢個語言，可能我講太直白，自己都要檢討返，佢哋經常話『靜哥唔啱聽呀』，佢都知輸咗，我唔係教一兩次，輪一兩次就發火，你多次重複犯錯先講。」李靜指已學會說話「陰聲細氣，中氣好似唔係好足咁」，要調節說話音量。

教邊個都係咁教，咁多靚女，眼都擘得大啲，但最困難係技術溝通。 女子乒乓球港隊教練李靜

認搞喊女球員 是一種壓力釋放

被問到有否「搞喊」女球員？李靜笑說「搞喊」她們是一種壓力釋放，更指從前輸波自己都有喊，只是人大了怕醜不敢喊：「搞喊佢哋嘅係情緒同技術上嘅難關，技術嘅嘢要突破要有痛苦經驗，捱過先會成功，佢哋善於聆聽，我就火爆少少，可能會單刀直入，佢哋（女教練）有時畀啲好好勸解我，要多聽女仔表達，我話知道，但開頭講技術我知講乜嘢。」

李靜：惡人我一定做咗先 希望佢哋過咗後會理解

李靜續指：「惡人我一定做咗先，希望佢哋過咗後會理解。」被問她們是否已理解？他笑言：「溝通緊，大家都知道呢回事，我唔需要遮遮掩掩，日對夜對，我對佢哋仲多過對老婆，佢地對我多過對嗲哋媽咪，開心時咪企定定聽下囉，唔開心時咪走夾唔抖囉。」