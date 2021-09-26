金句王有憾事　兩年沒見細女拒擁抱　李靜：對女兒對太太都有缺失

港隊女子乒乓球隊教練李靜，球員生涯曾為港隊乒乓球男雙摘下歷史性奧運銀牌，李靜接受電台訪問時指，甚少向兩名女兒提及自己往績，女兒曾經問他：「你夠唔夠我學校啲教練打？」李靜只輕描淡寫說：「都OK，還可以。」兩名女兒最終要在同學口中及教科書上才得悉父親成就，李靜解釋，不希望女兒靠父親成長，要自己奮鬥，培養健全人格。



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罕談夫妻之道：你冧下我我冧下你就一世

李靜在港台節目《舊日的足跡》自爆感情史，太太同是廣東隊隊友，1997年身體不適，獲太太照顧而產生感情：「人生就係咁啦，你冧下，我冧下你咁就一世啦。」兩人最終在2006結婚。

李靜指太太因內地有生意業務，且香港生活壓力大，所以長遠不打算來港定居，他以往不時回內地探望妻子及兩位女兒：「不過依家唔通關，係個關出咗問題，唔係火車出問題。」他坦言十分想念家人，之前兩年沒見，年初曾請兩個月假回家，但6歲細女顯得陌生，不准他攬，10歲大女兒因自己湊大，關係較好，但仍自覺：「對父愛有卻失，對太太都有缺失。」

依家唔通關，係個關出咗問題，唔係火車出問題，十分想念家人。 港隊女子乒乓球隊教練李靜

女兒從教科書始知成就 問夠唔夠學校教練打

談及女兒，李靜指她們知道父親打乒乓球，但不知道他有多厲害，女兒曾問他：「你夠唔夠我學校啲教練打？」李靜回說：「都OK，還可以」。東奧比賽時港隊敗於中國，他指女兒致電給他哭說：「爸爸你點解唔教呃佢哋（對手）？好似你呃我咁，因為我打球成日叫『你睇住左邊』我就打右邊咁，哈哈。」

希望女兒自己奮鬥，不要靠父親，所以甚少提及打乒乓球情況，大女近兩年在同學口中才得知，細女上月在英文教科書見到父親照片才知道父親成就。 港隊女子乒乓球隊教練李靜

李靜指，希望女兒自己奮鬥，不要靠父親，所以甚少提及自己打乒乓球的情況，大女近兩年在同學口中才得知，細女上月在英文教科書上見到父親的照片亦知道父親成就。

李靜指，放手讓女兒參與不同課外活動，不會強迫加入國家隊，最重要是培養健全人格：「等佢哋玩下，我較在乎佢哋健康成長，小朋友除咗讀書，都要識一樣嘢。」他稱，女兒早年參加游水比賽，因早跳水被取消質格，女兒卻主動向教練說：「唔好意思教練，你教得咁辛苦，我下次游返好，你唔好傷心。」事件令他十分感動。