李靜曾立志當世界冠軍　美國入院見盡不人道：如果依家告到佢甩褲

港隊女子乒乓球隊教練李靜屢獲殊榮，他接受電台節目訪問回顧乒乓人生，指自小已決心成為「最TOP」乒乓球手，要做「世界冠軍」，但年少一舉成名卻因囂張吃不少苦頭，面對後浪急起直追，李靜學懂虛心學習：「個前浪要起得更高，遮住後浪。」



回想1997年退出國家隊前，他曾赴美國作賽，當時因食物中毒入院，是人生痛苦回憶，他批評當地醫療「麻麻地，不人性」，入院後被插入冰冷鹽水：「我打冷震兩個鐘，如果依家環境，我告到佢甩褲啦。」病情令他中樞神經出問題，最恐怖是同病房內兩位病人突然離世：「（嚇到）頭髮都直埋呀，毛骨悚然。」



父母奮鬥史讓他體會成功需靠自己

李靜在港台節目《舊日的足跡》指父親是軍人，之後在法院擔任審判庭及經濟庭庭長，母親一步一步爬上郵電局工作，在他們身上學會自律及奮鬥：「見到佢哋嘅奮鬥精神入左腦， 原來要靠自己奮鬥，個腦就行得闊喇，如果要靠人哋，就睇你前世有無做好事喇。」

李靜6歲開始打乒乓球，當年在學校見到省隊表演，覺得打乒乓球好得意：「眼碌碌，腦都轉得快啲。」他感謝父母尊重他的選擇，為了證明自己每天早上5點起床，晚上8點入睡，為自己訂下嚴格訓練，風雨不改4年養成習慣。

得勝一刻，教練李靜興奮得把口罩扯爛了。（楊宇翹攝）

年少俏皮 嚴師教導有法：一嬲就一塊板車埋嚟

李靜指啟蒙教練伍光輝教學方式火爆，但年輕時較為俏皮，「一輸波就亂嚟」，伍教練一生氣就「一塊板車埋嚟」。另一教練陳湛炳教他如何長期專注，在比賽時釋放自己：「唔可以一下壇花一現，點解話平常心呢，平時訓練點樣做，比賽就點樣打，有好多人平時hea下hea下，好難唔解決技術問題，抖兩日先再打啦，唔得……如果捱得過，咁咪過囉」。

少年得志囂張 見後浪湧上學會虛心

李靜稱自小已經想做到「最TOP」：「唔係國家隊啦，係世界冠軍。」他小時候已經打出成績一舉成名，15歲加入國家隊，17歲贏全國錦標賽男單亞軍，但亦因此變得「好囂」帶來很多困難：「喺國家隊你囂？咁要燉你冬菇啦……你贏咗波人哋會視為對手，一定研究你，有好多辦法針對你打，我就愈來愈難打啦……所以有段時間每日練十個鐘，15至17歲個兩年有好成績，包括孔令輝、劉國梁成果班師兄弟最黃金兩年，一上嚟係長江後浪，前浪自己識走啦，佢對我有挑戰咪要虛心啲，啲後生點解勝到你呢？除咗體力，係咪打法先進啲？擊球係咪比老一輩合理呢？所以個前浪要起得高，遮住後浪囉。」

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食物中毒影響中樞神經 院友離世嚇破膽：頭髮都直埋呀

李靜1997年決定退出國家隊，他回憶指當年代表中國隊到美國作賽時，在芝加哥吃牛肉後食物中毒，帶來痛苦回憶：「喺美國治療得唔及時，好麻麻，好唔人性，當時佢喺冰庫拎鹽水出嚟，對咗兩個鐘，我打冷震兩個鐘，如果我依家環境，我唔使做告到佢甩褲啦。」他指當時病情影響中樞神經，而最恐怖是被推入病房後：「當晚有兩個行咗，淨返我一個，中午仲傾緊偈，我當時細路仔，頭髮都直埋呀，毛骨悚然，真係生勾勾在面前累低，經驗咗之後對贏輸更得睇得開啦。」

中午仲傾緊偈，我當時細路仔，頭髮都直埋呀，毛骨悚然，真係生勾勾喺面前累低，之後對贏輸更得睇得開啦。 港隊女子乒乓球隊教練李靜

在港打全職人工僅及內地三分一

退出國家隊後李靜在優才計劃下，在2000年與高禮澤來港，他感謝時任乒總會長提供機會，迎來乒乓球生涯「第二春」，但打全職人工較少，生活困難：「我國內都攞一萬蚊人仔收入，呢度得3000蚊港幣。」

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教練無獎金制 盼檢討人工按成績調整

2004雅典奧運乒乓孖寶贏得銀牌，李靜指早年與高禮澤夾橫板時已打出成績，兩人一同來自廣東隊，「搭檔上一左一右走位上有着數，教練話一靜一動，我就動多啲，澤哥就好文靜，打波斯斯文文好穩陣，我就好有衝擊力，啱啱好互補。」回想04年半決賽記憶猶新，十分緊張，「當晚瞓唔着，只係瞓咗兩個鐘，好奢侈架喇，到打贏咗俄羅斯個晚好好瞓，因為個塊牌攞硬啦，坐銀望金個個球員都高興啦。」李靜指緊接的2006年多哈亞運會，戰勝老對手中國隊馬琳、陳杞贏男雙金牌，形容是「顛峰之作」。

我諗人工要諗一諗，改改規則，跟成績調高，都正常丫，希望末來體壇制度再完善啲，因為我哋做教練有乜依郁被投訴，上層要教練改正、匯報、寫report，既然攞咗獎係咪有訴求呢，要改變生態環境，呢個係業職嚟架，希望在明天。 港隊女子乒乓球隊教練李靜

李靜在2009年退下火線轉做教練，今年帶領港隊女子乒乓球隊歷史性摘下銅牌，李靜指國家隊設有獎金制，假設運動員有100萬元獎金，教練都會獲得同等金額獎金。不過，香港教練則沒有獎金制，期盼可以成立教練基金，加上政府協助，推動體壇有更多高水平教練：「我諗人工都要諗一諗，改改規則，跟成績調高下，都正常丫，希望末來體壇制度再完善啲，因為我哋做教練有乜依郁被投訴，上層要教練改正、匯報、寫report，既然攞咗獎係咪有訴求呢，要改變生態環境，呢個係業職嚟架，希望在明天。」