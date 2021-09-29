《非婚之婚》譜出同志哀歌　導演：《大叔的愛》熱播助社會接納

結婚的人生大事，該由誰作主？鮮浪潮本地競賽短片《非婚之婚》，由一場喜慶出嫁開始，男女雙方合演大龍鳳，瞞騙家人迎合期望，看似是同性戀愛的出口，實則是活在謊言的無限輪迴，地下情人見光無期。編劇兼導演鄭子樂期望，以「形式婚姻」作為切入點，反思愛的本質，也折射同性戀人受制於社會規範下，躲於衣櫃的窘況。

回歸現實，同樂運動會(Gay Games)宣告在港籌辦，遇上保守阻力攔路，但鄭子樂認為，電視浪漫喜劇《大叔的愛》在港熱播，已是邁向社會接納的開端，「你話現實中邊有咁理想呀？的而且確係，但係你透過偶像劇、透過一個包裝，咦？原來同性戀生活係咁樣，唔抗拒，之後慢慢了解，係一個過程。」他期盼，未來有更多LGBTQ議題作品走入主流視野，真正擁抱多元文化。



《非婚之婚》以形式婚姻為主題，一對男同志受制社會規範，周旋於有名無份的戀人關係。編劇兼導演鄭子樂期望，引發觀眾反思愛和結婚的本質。(余俊亮攝)

《非婚之婚》描寫男同志不能直視自我的悲哀，也折射婚姻關係的不由自主。主角陳睿與同性伴侶家榮關係親密但不可告人，亦有名無份。陳睿為滿足母親期望，決定與女同志鳳鳴假結婚，家榮看在眼裡，不是味兒，也憂慮紙終包不住火，惶恐失落一言難盡。

鄭子樂指，今次的創作，亦包含自我反思。(余俊亮攝)

現實之中，愛情與婚姻本質的詰問，亦令鄭子樂陷於思考。親友有意無意左右子女的婚事，令他心中輸出無限疑惑，「婚姻唔係應該係兩個人嘅事，由愛出發嘅咩？」廿歲出頭的他尚未結婚，但對婚姻有其感悟，因為現代社會以物質條件丈量關係，「愛應該係啲咩呢？啲人一嚟就話有無樓…我覺得首先要有愛，再講其他嘢。」

短片寫的不只是男男之愁，亦有弦外之音，觸及婚姻之義，「想提醒大家應該係要基於愛。呢個未必係條片帶出嘅意思，但想用負面例子話你知，你係咪就想要啲咁嘅婚姻？你迫人地結婚、催人地結婚時，係咪就想咁樣？無意思㗎喎，你最終係咪就想咁樣？」

拍片前曾有疑慮

他又提到，家人是基督徒，開拍時曾遲疑顧忌，「死啦，身邊人會點樣睇我？」長輩事後也有微言，「做咩拍啲咁啲片，咁樣唔得喎。」惟他們觀片後已改觀，子樂亦找到情緒的出口，「原來係自己先入為主，原來咩事都無。」正如短片中的陳睿，不安自困，繼而無可奈何向社會規範妥協。子樂指，短片中刻意模糊處理陳睿媽媽對同性戀的立場，「其實可能由始至終都無人歧視你，你控制唔到人哋點諗時，只能調整自己心態，唔好覺得人哋一定唔接受你，不過，我都知道好難。」

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台灣已然走入「後同婚時代」，本港則仍局限於社會氛圍，爭論不休。性小眾靠司法覆核爭平權，一步一驚心，2018年，女同志QT案終極勝訴，終院法官判詞寫下肯定：「QT與伴侶民事結合註冊，與婚姻差不多沒有分別。」子樂想法也如是，「其實搵唔到合理論點反對，真係無，傳統嗰啲(原因)，講嚟講去都講唔通。」

但他不諱言，同志平權長路漫漫，本港社會狀況紛擾，政治以外，疫情已令港人力竭，「依家咁多嘢煩，呢刻講同志平權好似係太奢侈嘅事。」

大叔的愛令市民不抗拒同志戀情

不過，港版《大叔的愛》早前熱播，則在主流文化展現曙光，子樂認為，雖然劇情或與現實有所差別，但他形容，《大叔的愛》效應未嘗不是一個好開始，亦是大眾通往探索、了解，及接受的起點，「你話現實中邊有咁理想呀？的而且確係，但係你透過偶像劇、透過一個包裝，咦？原來同性戀生活係咁樣，或者睇嘅過程唔抗拒，咁呢個係咪好嘅開始呀？不抗拒之後慢慢了解，係一個過程，起碼你唔抗拒呢件事。」

▼港版《大叔的愛》早前熱播▼



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鄭子樂指，港版《大叔的愛》早前熱播，是社會對接納同性戀的好開始。他期望，未來有更多影視作品走向主流，真正開拓多元文化。(余俊亮攝)

▼《非婚之婚》短片簡介▼



躲於衣櫃裡躲於失落裡，在沒有盡頭永無止境的謊言中遊走，卻找不到感情的出路。同志戀人陳睿與家榮恩愛甜蜜羨煞旁人，但前者為滿足母親期望，決定與女同志鳳鳴假結婚，有如局外人的家榮只能無奈接受，當上不能見光的地下情人。

大龍鳳喜宴熱鬧過後，一對同志情侶就只能繼續戴上面具，飾演從來不應該屬於他們的故事角色。當婚姻由一場娛樂大家的演出，變成瞞騙度日的責任，幸福，或許注定只是奢想。

▼香港同志影展—香港短片(免費放映)加場▼



日期：2021年10月2日(星期六)

時間：下午3點

場地：1/F, Kino Room, Eaton Hotel

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