工聯會調查：二人家庭零開支儲46個月才夠付首期　倡停補地價安排

置業是不少港人夢想，惟樓價高企導致年青人難「上車」。工聯會進行青年家庭置業負擔調查，根據就業中位數19,600元計算，兩人家庭在不吃不喝、零開支情況下，要儲蓄46個月才儲夠購買屯門210呎單位的四成首期。



另外，在調查的34個樓盤中，以中位數收入二人家庭為假設，只得四個樓盤可通過壓力測試，故認為高成數按揭無助中等收入家庭上車。工聯會建議，政府應提供價格可負擔的資助房屋，並取消新推出的資助房屋「補地價」後自由買賣安排，將私人市場與資助房屋分隔。



工聯會建議，政府應提供價格可負擔的資助房屋，並取消新推出的資助房屋取消「補地價」後自由買賣安排。（梁鵬威攝）

工聯會調查於今年5月至9月進行，以8月及9月的二手成交記錄，以及5月至9月一手住宅樓宇價單作參考，分析34個私人樓盤，推算上車負擔費用及打工仔儲蓄置業的負擔。調查以最新每月就業收入中位數19,600元為指標，並以二人家庭扣減強積金後的37,240元為假設。

調查中，85%樓盤的四成首期介乎在160萬元至400萬元，估計二人家庭不吃不喝下，要儲夠46個月才足夠支付最便宜的屯門帝御．嵐天210呎單位首期。二手市場方面，以沙田第一城及天水圍嘉湖山莊而言，分別須儲蓄64個月及68個月才足夠付首期。工聯會立法會議員郭偉強認為，雖然儲首期時間比2018年同類型調查稍減，但仍與打工仔收入脫節。

調查又發現，在今次調查10個一手樓盤中，雖然已沒有200呎以下「龍床納米盤」，但卻有9個是350呎以下，當中更有6個是300呎以下單位。不過單位「縮水」不代表價格相宜，新盤中鰂魚涌THE HOLBORN及啟德THE HENLEY III細過300呎的單位，售價均超過600萬。工聯會認為，反映新盤納米化成趨勢。

另外，調查又指在34個樓盤中，只有屯門帝御．嵐天最平單位印花稅是低於10萬元，其餘屋苑單是印花稅已需最高38萬元。郭偉強指，在高成數按揭下首期減少，但印花稅款項對儲首期而言，負擔變得更明顯：「如果因為印花稅，裝修都唔敢落本，點會住得舒服呢？」

郭偉強建議，政府應在新推出的資助房屋中，「拆咗去私人市場條橋」，停止補地價安排，規定資助房屋只可在綠表及白居二市場中流轉，強調「唔能夠讓私樓又住又投資嘅風氣走入資助房屋」。他又建議政府為首次置業人士提供優惠，如豁免印花稅及按揭保險費用；亦應以不同模式大幅增加資助房屋供應，例如加快舊區重建步伐，令港島等市區可持續供應資助房屋。