調查發現10新盤6個設納米單位　工聯會倡賣地條款限單位最小面積

近年樓盤中少於300呎的「納米盤」湧現。工聯會有關青年家庭置業負擔調查發現，今年10個新盤中，有6個設300呎以下的單位，認為新樓「住得細」、「納米化」趨勢明顯。



然而調查指單位「縮水」不代表價格相宜，有至少兩個新盤細過300呎的單位，售價均超過600萬。工聯會建議，政府應在賣地條款中訂定項目單位最小面積及興建數量，以規管納米單位。



工聯會調查於今年5月至9月進行，以5月至9月一手住宅樓宇價單作參考，分析10個一手私人樓盤，推算上車負擔費用及打工仔儲蓄置業的負擔。調查指，在今次調查10個一手樓盤中，雖然已沒有200呎以下「龍床納米盤」，但卻有9個是350呎以下，當中更有6個是300呎以下單位，低於2016年統計處家庭住戶居所樓面面積約430呎的中位樓。

然而單位「縮水」不代表價格相宜，新盤中中收入家庭可通過壓力測試的只得屯門帝御．嵐天及天水圍Wetland Seasons Bay；而鰂魚涌THE HOLBORN及啟德THE HENLEY III細過300呎的單位，售價均超過600萬。工聯會認為，反映新盤納米化成趨勢，對中收入家庭而言亦超出負荷。

工聯會建議，政府應提供價格可負擔的資助房屋，並取消新推出的資助房屋取消「補地價」後自由買賣安排。（梁鵬威攝）

工聯會立法會議員郭偉強建議，政府應制訂本港人均居住面積標準及目標，並以此作為未來公、私營住屋建屋的參考。同時，亦可在賣地條款中訂定項目單位的最負面積，規管納米單位。