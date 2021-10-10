施政報告│陳肇始：堅守外防輸入內防反彈抗疫策略　盡早走出疫境

特首林鄭月娥於上周《施政報告》提到，與內地盡快通關是頭等大事，但之後一名機場貨運站男人確診列為源頭不明本地個案，令本地清零51日後「斷纜」。食物及衞生局局長陳肇始今（10日）在網誌稱，會努力推行《施政報告》中相關措施，同心抗疫，以及應付未來人口老化對醫療帶來的挑戰。未來，政府將堅守「外防輸入、內防反彈」策略，在市民配合下，她相信香港可以盡早走出疫境。



陳肇始（右二）在網誌中提及，施政報告在醫療衞生範疇政策有不少著墨。（食衞局網誌）

陳肇始在網誌中提及，施政報告在醫療衞生範疇政策有不少著墨，又指在過去21個月抗疫工作中，所有確診市民和人士都能在醫院獲得適切治療，而在全球疫情反覆不穩和嚴峻的情況下，香港疫情仍能大致保持穩定，正顯示香港公共衞生和醫療系統的高效專業和快速應變能力。

陳肇始（左四）指政府一直多管齊下增加醫療人手，包括增加培訓學額及引入非本地醫療人員。（食衞局網誌）

為應對人口老化對醫療服務帶來的挑戰，以及保障公共衞生和加強服務水平，陳肇始指政府繼續聚焦工作和投放資源於8個範疇，包括：基層醫療健康、持續改善公營醫療系統、疾病防控、精神健康、發展中醫藥、支援有需要病人、醫療系統可持續發展及支持生物健康科技發展。

預留3億元 解社會事件及疫情帶來的精神健康衝擊

陳肇始又指，政府一直多管齊下增加醫療人手，包括增加培訓學額及引入非本地醫療人員，亦計劃立法強制護士及牙科醫生持續進修，並為臨床心理學家、言語治療師、營養師等，引入自願註冊制度。陳肇始提到，早前社會事件及疫情為市民精神健康帶來衝擊，政府已預留三億元推行精神健康項目，預計本年度開展。

陳肇始：一直與醫專就放寬海外醫生來港執業溝通

引入海外醫生方面，香港醫學專科學院早前稱政府有氣量的話，應該暫緩有限度註冊醫生都可以申請特別註冊，重新諮詢業界。食物及衞生局當時表明不接受，陳肇始今日出席一個活動後亦稱，有關條例草案將會在立法會恢復二讀及三讀 ，強調一直有跟他們溝通：「當條例通過後，會再與醫專、醫管局及衞生署商討未來培訓的整體情況。」