北部都會區需啟動新研究　黃偉綸稱要為人口增長做準備

最新一份《施政報告》提到建設「北都都會區」，天水圍、元朗、粉嶺上水等，佔地約3萬公頃。發展局局長黃偉綸今日（10日）發表網誌，稱《北部都會區發展策略》是概念性策略規劃，政府仍需「細化」有關工作，並進行詳細研究。

黃偉綸又指，《北部都會區發展策略》的部份建議並非在現時發展研究的範圍內，故需啟動新發展研究，有信心在明年中或之前展開初步研究，預計需時18個月，例如流浮山/白泥/尖鼻咀一帶，以及馬草壟的發展範圍。

他說，雖然最新數據顯示今年人口有下跌，但按政府統計處的推算，日後人口會較現時多，故要為人口及住戶數目持續增長作準備，亦要有「適當的緩衝」。



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黃偉綸形容，《北部都會區發展策略》在空間、概念、政策、機制上都打破過往，相信展示「新氣象、新未來」，並打破以往側重港島和九龍的「「南重北輕」」局面。

部份建議可在相關發展研究中跟進

黃偉綸表示，《北部都會區發展策略》的部份建議，可在即將進行的相關發展研究中跟進，例如新界北新發展區、新田/落馬洲發展樞紐勘查等，日後可擴大該等研究的邊界、調整其基線，亦可涵蓋其研究範圍附近的地方。他說，新界北新發展區相關研究現正進行招標，有信心本月內完成，盼望36個月內完成。

至於部份《北部都會區發展策略》的建議，現時並不在發展研究範圍內，則需要啟動新的發展研究，包括發展流浮山/白泥/尖鼻咀一帶、馬草壟的發展範圍。他說，有信心可以在明年中或之前展開初步研究，預計需時18個月，完成後會進入規劃及工程研究。

概念性空間框架。（報告圖片）

要為人口及住戶數目持續增長作準備

黃偉綸又說，最新數據顯示，今年人口有下跌的情況，但按政府統計處的推算，至2040年，香港人口約811萬，較現時多逾60萬人，在較高人口推算的情境下更達880萬，較現時多百多萬人。家庭住戶數目方面，平均每戶人數亦將愈來愈少，由2.8人降至稍後的2.6人。

黃偉綸認為，要為人口及住戶數目持續增長作準備，亦要有適當的緩衝。此外，考慮到人口、樓宇雙老化，長遠重建的力度較大，需要有足夠的土地重置受影響的住戶。

黃偉綸，希望改善居住空間，若把人均居住空間增加10%，每人約215平方呎；增加至20%，每人約237平方呎。（發展局圖片）

會加大10%或20%來規劃公屋

另外，黃偉綸又重申，希望改善居住空間，以滿足社會「住大啲」的期望。對於較遠期的規劃，例如交椅洲人工島，政府日後會加大人均居住空間10%或20%來規劃公屋。他說，在未來10年，若令土地供應高於需求，在後五年期稍後時間將給予契機，以新標準改善公屋居住空間。

就私營房屋方面，有意見希望政府在賣地或一些重建項目內，規定單位面積最小為多少，其中有建議為200至210呎，他稱政府未來會考慮。

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