被問到安心出行與健康碼會否不結合使用　薛永恒：若自願為何不可

特首林鄭月娥在今年《施政報告》提出，將位於河套的港深創科園，聯同落馬洲、新田一帶地方，整合為新田科技城。創新及科技局局長薛永恒今早（11日）出席商台節目時表示，目前本港創科有兩大「旗艦店」，數碼港鄰近中環，專長金融科技及智慧生活，位於白石角的科學則主打深科技如生物、綠色科技及人工智能等，至於港深創科園則主力生命健康等科技，地域鄰近深圳可加強兩地合作，再加上新田科技城，可供150公頃新土地做後續智能生產，令整個產業鏈更完整。



創新及科技局局長薛永恒今早出席商台節目時表示，新田科技城供應新土地做後續智能生產，令整個產業鏈更完整。（資料圖片)

新田科技城完善產業鏈 冀港科研本地製造

新一份《施政報告》提出的新田科技城提供150公頃新土地，再配合落馬洲河套區，本港將有240公頃支持創科發展。

現時本港創科有兩大「旗艦店」，位於港島數碼港近中環，專長金融科技及智慧生活，白石角的科學則主打深科技如生物、綠色科技及人工智能等。至於港深創科園則主力生命健康、綠色科技及人工智能科研，而地域鄰近深圳可加強兩地合作，再加上新田科技城供應新土地做後續智能生產，令整個產業鏈更完整。他指，深圳設約300公頃的科技園，即連同香港整體有540公頃支持創科發展，「所以有人話未來有自己嘅矽谷。」

他指，香港基礎科研具優勢，也具有法律制度保護智識產權，是一國兩制下較其他國家理解的地方，期望「香港科研係香港落地，唔只係香港研發，最好係香港製造，香港嘅成品。」他強調，香港弱點是地少人多，在善用土地策略下，須聚焦高增值、智能生產。

落馬洲河套地區佔地約87公頃，當中將發展為「港深創新及科技園」（創科園）。（資料圖片/梁鵬威攝）

創科開支GDP佔比1.5%達標有挑戰 稱受社會事件及疫情拖累

特首林鄭月娥上任首《施政報告》曾承諾，在2022年任期屆滿前，將本地研發開支佔本地生產總值（GDP）的比率提升至1.5%。創新及科技局局長薛永恒指，2019年本地研發開支佔GDP比率提升至0.92%，目前數據滯後。被問到林鄭任期前可否達標，他形容是有挑戰，指2019年受「黑暴」及疫情影響，令創科投資減少，「會繼續望住1.5%」，「會盡力去追，但係咪真係做到1.5%，我無玻璃球睇唔到。」

薛永恒指，創投風險高，如社會不穩，願意長遠投資科技的力度會減少，而近年本港私人創投減弱，舉例2017年本地創科投資為12.4億，2018年升至186多億，到2019年回落只有99億。他指，要平心面對限制，政府既加大力度投資，社會氣氛也要配合，相信配合今次《施政報告》提出的創新政策，「睇到希望、新局面，願意投資」，也重新定位香港作為「大灣區嘅跳板」，「唔好諗住1.5%一定可以做到，就算呢一兩年做唔到，有咁好基礎，未來都會做得勢利。」

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健康碼與安心出行不合併？反問若自願為何不准

特首林鄭月娥昨日指，通關健康碼沒能力自動追蹤亦不會記名。薛永恒指，當局於去年第三波疫情已準備好健康碼，目前「回港易」及「來港易」均有使用，已有對接轉碼。他指，市民有過關需求，才會申請健康碼，並自己申報行蹤資料。

至於內地健康碼有追蹤功能，港版健康碼會否設有相應功能，他指，「技術上做到唔一定發揮效果」，例如每人持兩至三個電話卡，未必使用常用手機讓政府追蹤，強調運作上要配合社會獨特情況。他指，當局會全面深入研究，與兩地防疫專家做好對接，強調健康碼只是其中一個環節。被問到健康碼與安心出行程式會否不合併使用，他表示「唔會咁諗」，安心出行可協助追蹤接觸者，若有市民不介意用安心出行，提供資料確認曾到訪的高危地方，「如願意點解唔畀用?」