工程師化身「渠漏解決師」　推貼地抗疫資訊惠及基層劏房戶

說起工程師，一般人多聯想到建屋起樓，甚至興建大橋及隧道等基建工程，但原來工程師也可與每個人的生活息息相關，甚至是「衣、食、住、行解決師」。在新冠肺炎疫情下，工程師在防疫時亦不可或缺，要改善通風系統減低病毒傳播機會，甚至防止病毒透過大廈污水渠管散播，也需要工程師化身「渠漏解決師」，為市民排解疑難。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



筆者記得某一年出席中學生分享活動，與學生談起工程師這個職業，被同學問到：「究竟工程師做啲咩？」當時的確考起筆者，因為答案可謂一言難盡，若要較具體地形容，他可以是解決生活上衣、食、住、行各方面難題「解決師」，如在衣服等生活所需，紡織業等製造業的機械、廠房等自動化生產，均需要工程師協助；在「食」方面，廚房器具、烹調設備及燃料氣體和電熱使用亦不少有工程師參與。

工程師參與解決衣、食、住、行各方面難題

至於「住」、「行」更不用說，由市民安居樂業樓房建築之所，到飛機、車船，及天橋、公路鐵路等交通以至基建、移山填海，無不與工程師有關連；甚至走進電腦數碼、人工智能及機械人世界亦在在有工程師的身影，因此這個職業也可算是隱身於各行各業當中，不易察覺卻又事實上是無處不在。若試細想中國人所講的五行「金、木、水、火、土」萬物的屬性也確涵蓋在工程師的工作當中。

化身「渠漏解決師」防新冠病毒散播

去年起肺炎疫情肆虐全球，眼見坊間就病毒傳播原由眾說紛紜，連使用家中洗手間亦惹起恐慌，但不少人對渠管問題一知半解，筆者遂召集多個工程業界相關學會團體聯合起來，召開記者會宣傳以專業知識去協助市民了解病毒傳播，化身「渠漏解決師」提供貼士讓大家保障自己和家人健康，以「內防渠漏、外防滲透」為主旨，建議及提醒市民要特別注意定時向廁所喉管聚水器注水或加裝渠蓋，若浴室曾經經改裝更要注意有否帶來風險，怎樣保持室內廚廁空氣流通等，希望在低成本下、以最「貼地」方式讓大眾及基層掌握容易保護自家能做到的抗疫資訊，更製成以簡單易明海報的方式向各界大眾推廣，攜手齊抗疫。

製作簡單易明海報推廣「貼地」方式讓大眾及基層掌握容易保護自家能做到的抗疫資訊。(源栢樑提供)

說起喉管問題，最嚴重的不得不數劏房林立，或沒有法團、居民組織及管理公司的「三無大廈」，筆者憶起當時看到一處舊式大廈後巷，其渠管接駁到「亂七八糟」，如有管道在外牆突然凌空駁到地下位置，當時萬萬想不到經過沙士一疫後，仍有不少三無舊樓業主及住客任由渠管胡亂混亂。筆者回想，既然政府曾資助三無大廈改善升降機安全系統，為何同樣計劃不能用於外牆喉管維修？

大廈渠管接駁或維修不當有機會散播病毒。（資料圖片/盧翊銘攝）

倡政府資助三無大廈進行渠管維修或提升工程

就此筆者在不同傳媒訪問上提出、並聯同業界向政府表達建議，加上亦有行內人士支持，喜見後來政府撥款10億元資助逾三千幢樓宇進行渠管維修或提升工程，急市民所急而聚焦優先處理三無大廈渠管維修。

記得因此疫有人曾稱負責風、火、水、電等屋宇裝備的專業工程師如同「風水師」，因為屋宇裝備工程中的通風、水電給排水渠管系統都通通都是其專業範籌，以往坊間也笑稱「風水師隨時呃你十年八載」，但筆者倒認為我們這個「風水師」的建議毋須等十年八載，「一試便知靈不靈」。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

