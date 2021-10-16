拉鏈大王YKK大裁員　郭得勝當年靠做YKK代理賺首桶金　建新地王國

疫情下本港經濟受挫，加上製衣業萎縮，日本知名YKK拉鏈 （香港）有限公司將進行業務重組，計劃將屯門工廠將會關閉及解僱約240名員工。



YKK 拉鏈香港有限公司於1966 年成立，屬日本YKK的海外分公司，負責生產及銷售拉鏈。已故新鴻基地產創辦人郭得勝當初亦靠YKK拉鏈起家，當年郭得勝睇準製衣業蓬勃時機，獨家代理日本YKK拉鏈，成功賺得第一桶金後轉戰地產界。



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YKK香港公司將進行業務重組 計劃關閉屯門工廠及裁員

YKK拉鏈集團於香港的分公司指，公司自今年6月起開始分階段進行裁員，因應位於屯門的工廠將會關閉，計劃解僱約220人。另外，因應業務規模縮小而減少，生產支援和部分銷售及管理相關職位亦會裁減若20人。

已故新鴻基地產創辦人郭得勝當初亦靠YKK拉鏈起家，其後轉戰地產界。（新鴻基地產有限公司圖片）

郭得勝50年代後期看準製衣業蓬勃 取YKK獨家代理

YKK 拉鏈香港有限公司於1966 年成立，屬日本YKK的海外分公司，負責生產及銷售拉鏈，已故新鴻基地產創辦人郭得勝當初亦靠YKK拉鏈起家。

郭得勝原籍中山，早年隨父親經營雜貨批發，於日本侵華後來港，其妻子鄺肖卿誕下三子三女，包括為人熟悉的新地前主席郭炳湘、新地前聯席主席郭炳江等。郭得勝於1952年成立「鴻昌進出口有限公司」，專門經營洋貨批發，當時更被譽為「洋貨大王」。

50年代後期，製衣業開始蓬勃，郭得勝獨具慧眼，睇準時機和「工廈大王」楊耀松於1954年獨家代理日本YKK拉鏈，成功賺得第一桶金。

YKK拉鏈 （香港）有限公司今日宣布裁減240名員工。(資料圖片)

業務其後交由胞弟郭得標打理

後來郭得勝將YKK 拉鏈業務交由弟弟郭得標打理，郭得標退休後，就由其二子郭炳炎經營。郭炳炎曾經在媒體訪問時提及，鴻昌行多年來一直供應拉鍊予生產GAP、Tommy Hilfiger、Polo等名牌的相熟廠家，一年營業額可高達二億元。他亦曾透露，日本YKK拉鍊總公司不收回代理權，全因念舊情。

1958年郭得勝轉戰地產界，至70代時任董事長的郭得勝將公司易名為新鴻基地產，親自擔任董事長，業務繼續迅速發展。（資料圖片）

郭得勝於1958年戰地產界

1958年，郭得勝轉戰地產界。與好友李兆基、馮景禧合資300萬港元創辦新鴻基企業有限公司，郭得勝任董事局主席。至70年代，三人分道揚鑣各自發展，郭得勝將公司易名為新鴻基地產，親自擔任董事長，業務繼續迅速發展，更於1972年成功上市。1990年，郭得勝逝世，經過郭氏兄弟逾30年，現時新地市值已高達近3,000億元。