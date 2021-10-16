脊髓損傷患者穿機械腳接力行：如昔日活動自如的日子、重拾尊嚴

香港大學醫學院矯形及創傷外科學系今天（16日）舉辦「機械腳接力賽」，四名脊髓損傷患者穿著機械腳，在四個不同社區接力步行，推廣傷健共融。過往熱愛運動的康復諮詢委員會前無障礙小組委員會主席李香江穿著機械腳，順利步行15分鐘，「過程一如昔日活動自如的日子，讓我重拾人生方向與尊嚴。」



籌辦活動工作人員大合照。 （港大醫學院提供）

機械腳接力賽共設四站，分別是港大百周年校園、薄扶林沙灣徑麥理浩復康院、伊利沙伯醫院醫院管理局社區復康中心、香港大學何鴻燊體育中心，參加者在每個站步行約15分鐘，並透過視像「交棒」予下一位參加者。

港大醫學院矯形及創傷外科學系系主任兼講座教授張文智教授表示，學系早在2018年已引入機械腳技術，除了應用在臨床治療及訓練外，希望患者可在日常生活中穿著機械腳，重新站立及於社區中行走。

港大醫學院矯形及創傷外科學系名譽臨床助理教授高日藍醫生指出，今次機械腳接力賽別具象徵意義，是機械腳由學術科研到成功「落地」，走入社區的創新成果。

左起：高日藍醫生、林楚賢醫生、黎志偉、嚴楚碧、李香江、丁海祥、張文智教授。（港大醫學院提供）

十大傑青及攀石教練黎志偉是參加者之一，他稱希望未來更多的脊髓損傷患者可以將機械腳帶回家，並增加其在醫院及復康中心的應用。醫院管理局社區復康中心輪椅病人丁海祥表示，雖然機械腳有不同的款式及型號，未必完全適合香港患者使用，但他見證醫護團隊不斷改良，相信終有一日能夠成功研發適合香港生活環境使用的機械腳。

是次活動的善款將用作支援脊髓損傷臨床及復康服務，團隊未來將添置不同種類的機械腳，以及進行相關的研究，讓其可以更適合亞洲人身形及香港環境。