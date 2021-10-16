大浪灣市民無視紅旗沖浪　工會稱今日至少兩意外涉滑浪需攀石拯救

近日有滑浪人士於大浪灣懸掛紅旗期間，被湧浪推向礁石，需救生員拯救，救生員亦告輕傷。今日（16日）大浪灣泳灘同樣因大浪而懸掛紅旗，但仍有不少人沖浪。

港九拯溺員工會表示，今日大浪灣泳灘至少發生三宗意外，當中兩宗涉泳客滑浪期間被巨浪捲入後灘，更需要救生員攀石拯救。工會發言人胡啟榮表示，泳灘懸掛紅旗代表有危險，不適宜進行水上活動，並形容如在紅旗懸掛時仍落水，猶如「同大自然搏鬥，係無得對抗」。



康文署今早公布，由於大浪關係，大浪灣等多個泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，提醒市民請勿在該處游泳。不過《香港01》記者今日赴大浪灣泳灘時發現，仍有不少人落水沖浪；不論淺水或深水位置，都遍布沖浪客，亦有小朋友於淺水位置嬉水及沖浪。

港九拯溺員工會於晚上公布，大浪灣泳灘今日發生的意外中，有兩宗涉及滑浪人士，包括上午約9點45分，一名中年男子滑浪時被巨浪捲入後灘，因水流太急，救生員需要從陸路攀石拯救，該名男子手腳擦損，不用送院。另一宗則約於下午4點30分，多名滑浪人士同樣被捲入後灘，救生員需同時進行水中及攀石拯救，相關滑浪人士手腳擦損，毋須送院。

▼10月16日，紅旗下大浪灣沖浪人流不絕▼



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另一宗意外則約於上午11時發生，在二號望台對出因海面上有暗湧，一名小童被浪捲出海中心，救生員立即帶備蛙鞋及救生浮標拯救。

胡啟榮表示，在大浪期間衝浪有機會被湧浪及暗流推向礁石受傷，甚至「啲浪沖埋嚟撞到，或者會頭暈」。如救生員在大浪情況下拯救受傷人士亦有危險，「都係搵命搏」，故他呼籲市民懸掛紅旗時切勿進行水上活動。