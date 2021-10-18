檳城蝦麵店被指收據印有「反政府字眼」　食環署︰轉介相關部門

灣仔食肆「檳城蝦麵店」 早前於其facebook專頁發文，稱16日遭食環署巡查，期間一名食環署人員表示收到投訴，指該店收據印有「反政府字眼」，又表示會轉介相關部門跟進，之後會有所行動。「檳城蝦麵店」否認指控，並指「恐嚇式投訴」不會有任何作用。



「檳城蝦麵店」於專頁中表示，有食環署人員到店內巡查防疫措施，並稱收到投訴指，店內未展示安心出行 QR code，店方則指「實情係同事已經喺唔同位置貼上好多QR code」。

店方又指，有食環署人員表示，收到投訴指，食肆單張或單據印有反政府字眼，已轉介相關部門，之後會有所行動。「檳城蝦麵店」否認指控，並於帖文中展示兩張收據，反問「大家又覺得圖中嘅單據上面寫嘅野有邊方面係所謂反政府？」，又稱各分店已被各部門「關照過」，表示「口供都落過三次」。

《香港01》就事件向食環署查詢。食環署表示根據記錄，於今年10月接獲2宗對有關食肆的投訴，指食肆涉及容許顧客未有使用手機掃瞄處所「安心出行」場所二維碼或妥善填寫個人資料而進入處所，食環署於10月16日進行巡查，期間沒有發現有人違反相關防疫規例。另外，投訴亦提及店舖內標語內容，食環署表示，會轉介有關事項予相關部門跟進。