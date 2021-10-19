新冠肺炎．最新｜初確診約5宗　5處所納強制檢測公告

本港昨日（18日）新增5宗輸入個案，患者全帶變種病毒及已完成疫苗接種，初步確診個案則少於5宗。



澳門則會在今日（19日）中午12起，經珠澳口岸入境珠海再毋須隔離14天，而新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，新型冠狀病毒滅活疫苗適用人群即日起由年滿18歲下調至年滿12歲，家長或其他監護人可開始可相關人士預約接種。



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▼10月18日強制檢測公告▼



強制檢測｜染疫機場工人曾到 北角Cafe Paradise金百皇餐廳覆檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（18日）公布強制檢測公告，因應一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，任何曾於本月1日身處北角Cafe Paradise和北角金百皇餐廳，及本月8日到過大埔劉開玲醫務所的士，都要在本周三（20日）前進行強制檢測覆檢。

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