聘樣貌相似癌患者作替身詐騙危疾賠償　涉款2600萬　保單遍及中港

隨着疫情緩，保險市場逐步復甦，惟伴隨而來的貪污投訴個案亦現反彈跡象。廉政公署今年首9個月已接獲32宗投訴，拋離去年全年的24宗，直迫過去5年平均每年40多宗的投訴數字。



廉署上月搗破兩宗保險相關的貪污詐騙集團，其中一宗為危疾保險虛假索償，保險代理為投保人購買每年保費高達28萬元的危疾保險後，再用另一位癌症病患者的醫療紀錄，詐騙保險公司900萬元賠償。涉案的保險代理隨後至少三度故技重施，在本港和內地的醫療機構取得癌症醫療證明，4張保單騙取的賠償額合共達2,600萬元，至今包括保險代理在內，已有四人落網，案件仍在調查當中，或會有更多人被捕。



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廉署上月搗破的一個集團式經營的危疾保險虛假索償，涉款多達2,600萬元，案件發生在2017年至2020年間，涉及4份保單，當中兩份由港人購買，另外兩份的投保人則是來自廣東省的內地人。

當中索償額最高的個案，賠償款項達900萬元，執行處總調查主任陳家樑表示，案中的保險代理為投保人購買一份高賠償額的危疾保險，每年保費達28萬元，他在12至18個月「冷靜期」過後，便透過中間人，物色與投保人外貌、年紀等背景相似的淋巴癌患者，以投保人的身份證，在保險代理陪同下，到醫療中心或醫院進行身體檢查，抽取其樣本化驗，以獲取患淋巴癌證明詐騙保險公司。

廉署接獲投訴後，就此展開調查，發現涉案的保險代理從中賺取約200萬元賄款，而該投保人、中介人和病人則可獲取介數萬元至數百萬元酬勞，廉署已將4人拘捕。

他們進一步調查後揭發，同一保險代理故技重施，為自己及其他集團成員，購買一份或多份高賠償額的危疾保險，每年保費介乎8萬至12萬元，再安排內地癌症病患者到內地醫院或醫療機構檢查身體，以取得患鼻咽癌和乳癌證明詐騙香港有關保險公司，相關投保人其後獲得共約1,700萬賠償，保險代理則從中收取約250萬元的賄款。

執行處首席調查主任張家寶坦言，及後破獲的三宗案件，涉案人士仍未落網，案中兩名來自內地人，以往不時穿梭中港兩地，惟疫情下通關無期，令其在港活動大減，增加了執法難度。

至於這個「一條龍」的犯罪過程是如何被揭發？張家寶補充，由於涉及的賠償金額龐大，亦在保單的首一、兩年索償，因此保險公司要求保單持有人亦要到公司指派的醫生覆檢，惟投保人與醫生會面時，「佢並唔能夠講得返，究竟佢有問題嘅癌症病患嘅狀況，甚至係接受嗰個醫療紀錄，佢都講唔返」，事件最終被揭發。

張家寶提醒，醫療機構及化驗所職員，在病人應診及身體檢查前，應加倍留神確認病人身分，尤其是用以保險索償的個案，又強調廉署會繼續與保險業界及監管機構，保持緊密聯繫，以「三管齊下」方式打擊貪污。