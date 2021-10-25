保險影子集團誘18名青年做下線　射單、買假單呃5,100萬佣金

廉政公署過去5年，平均每年接獲約40多宗保險業的貪污投訴，當中涉及行賄受賄的「射單」行為佔40%，是眾範疇之冠。「射單」即上級訛稱其負責的保單，是由下線銷售，讓他可賺取上線的酬勞外，亦能與下線瓜分保單佣金。

廉署上月搗破一個較以往的案件更具規模的「影子代理」集團，涉及22名核心成員。案中的保險公司前區域總監，連同3名前分行經理，以可坐享其成利誘18名青年加入其保險團隊，他們除了「射單」外，亦會以現有客人或親友的資料，投保「假單」，在2018至2020年短短兩年間，以480份保單，合共詐騙兩間保險公司共5,100萬元佣金，遠超總保費4,200萬元逾兩成。



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廉署上月搗破的集團式「射單」影子集團，涉及22名核心成員，包括1名保險公司前區域總監、3名前分行經理及18名前保險代理，年齡介乎25歲至57歲。他們在2018至2020年間，為兩間保險公司「銷售」多達480份保單，涉及的保費合共逾4,200萬元，而他們騙取的佣金連獎金則多達5,100萬元，遠超於保費總額。

案中的高層誘騙25至30歲的「入世唔深」、求職心切的年輕人加入其團隊，指明他們毋須銷售保單，「掛名」做經辦人，上線便會將保單轉交其名下。涉案的18名下線，受聘後須將出糧戶口的銀行卡上繳，或根據指示，將佣金轉交主腦，從而賺取每月2,000至5,000元報酬。

執行處總調查主任陳家樑表示，此集團為達到公司的銷售目標，亦會購買「假單」，賺取定期奬金，即挪用現有客戶或親友的個人資料，購買保單，甚至會在假單中虛報客人職業、誇大其收入和資產等資料，詐騙保險公司批出更大額的保單，從而賺取更多佣金；佣金到手後，他們便會隨即取消這些假保單。陳家樑表示，有關犯案手法並非新招，惟規模愈趨龐大，「呢個執法行動我哋見到係比較有規模，同埋牽涉嘅人物同騙取嘅金額係比較高」。

購買保單的保費亦不菲，集團能怎樣從中賺錢？執行處首席調查主任張家寶解釋，「佢哋都要付出去買保險第一年嘅保費，的而且確，佢哋去處理或者去做呢一件事嘅時候，佢都都係個成本，但呢個成本只要公司個佣金到手，其實呢個成本就變得好輕微喇」。

張家寶又指，今年案件連屬於高層的區域總監亦牽涉其中，相信有其他保險公司內的人士知情，並以貪污的方式包庇，相信亦非單一人物致案件發生，強調案件仍在調查中，不排除會有更高層的職員參與其中。她續指，涉案的下線每月僅收取數千元報酬，與集團賺取的佣金並不成比例，相信當中很大部分贓款由幕後主腦「落袋」。

被問到保險公司在核實投保人身份方面是否出現漏洞，張家寶認為，保險公司驗證投保人的身份，很大程度上要依靠負責的保險代理，「如果𠵱家出蠱惑嘅就係呢個經辦人呢，個問題就係會比較困難喇」。至於市民又能如何保障自己的資料不會被挪用犯案，她表示，若客戶收到不尋常的保單，惟經紀卻含糊其辭，未能清楚解釋，應隨即向保險公司查詢，若懷疑當中涉及不法行為，更應向廉署等執法機關舉報。