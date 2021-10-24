渣打馬拉松｜逾400人受傷　21人送院最大87歲　1人危殆留醫

渣打馬拉松相隔兩年再度舉辦，今年有18,500名選手報名參賽，最終有15,659人出席當中445人受傷，佔參賽人數2.8%，截至下午2時，有21人不適送院，年齡介乎20至87歲，其中1人危殆，送往律敦治醫院救治。



醫管局指渣馬有10人送院，其中一人情況危殆。

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼



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渣馬大會中午12時許會見傳媒，大會指有445名跑手受傷，由於今日氣溫比以往賽事日子略高，有5人體溫過高送院，另有部份人因扭傷、反應緩慢入院。

截至下午2時，醫管局更新數字指，共有20名跑手不適送院，1人危殆，6人嚴重，6人穩定，其餘已出院，傷者19男1女，年齡20至87歲。包括危殆跑手共14人送往律敦治醫院救治，3人在瑪麗、1人在東區、1人在廣華及1人在明愛醫院。

截至下午4時半，醫管局再更新數字，共有21人不適送院，年齡20至87歲，1人危殆，在律敦治醫院留醫，另有4人嚴重，5人穩定，其餘已出院。

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醫管局表示，截至今早11時，9男1女不適送院，年齡介乎32至87歲，其中1人危殆，5人嚴重，2人穩定，2人已出院，危殆跑手正於律敦治醫院救治。

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