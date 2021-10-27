撒瑪利亞會指年輕人自殺危機高　籲家長多聆聽　避免教導口吻溝通

開學至今不足兩個月，本港發生多宗學生墮樓及自縊事件。香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國，今日（27日）在港台節目《千禧年代》指出，求助的年輕人自殺危機較成年人高，涉及家庭、人際相處壓力等。

他指，估計開學後開始有學業壓力，而教師亦未必有時間照顧學生需要。他建議家長可於平日多留意子女情緒狀況，包括從溝通及留意日常行為入手。



香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國指，恢復面授課或有助校方觀察學生情緒變化，惟因教師工作量大，未必有時間照顧學生。（資料圖片）

曾展國指出，近日接到的求助個案未有大增，不過由於年輕人較少以熱線求助，數字未能反映實際情況。他說，求助的年輕人多涉家庭、人際相處壓力，亦有人患情緒病、受網上對話影響感到困擾等。他指，開學後，學生開始有學業壓力，雖然恢復面授課，有助教師觀察學生情況，但因教師工作量大，未必有時間照顧學生。

他建議家長日常應多與子女溝通，多聆聽他們心聲，切勿只採取管教態度。一旦發現子女情緒差，要了解他們發生甚麼事，亦避免用批評、教導口吻。若情況轉差，家長亦要留意子女社交網站圖片。若子女行為有變，如變得不願出房、無活力去玩或做自己喜愛的事，便屬於較嚴重情況；一旦子女於言語間透露出感到生存無意思，或送走喜愛物品等，便有較高的自殺危機。

曾展國說，機構已增設應用程式，以線上對話方式與年輕人交談，亦有業界利用網上活動接觸年輕人。

香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國。（資料圖片）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288