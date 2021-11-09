女病人童年被虐患多重人格障礙症　三個人格失控隨時「出沒」惹禍

在精神科門診裏，偶然會遇上患有多重人格障礙症的病人。多重人格障礙症又名「解離性身分疾患」，是解離症的一種。由於症狀特別，因此這種病症也是不少電視劇和電影的熱門題材，但劇本對患者的刻劃往往與真實情況不同，令大眾對這種病症有很多誤解。早前有醫科學生來醫院上課，課後一直好奇地討論關於多重人格障礙症的成因及症狀。在和他們討論的過程中，讓我想起曾在門診裏看過的一名病人。

撰文︰青山醫院精神健康學院副顧問醫生辛婥珩



童年被虐待經歷引發多重人格

青青是位26歲的女生，小時候曾被照顧者嚴重虐待，心靈上的創傷揮之不去，在成長路上一直纏擾着她。在求學期間，缺乏自信的她成為了同學們欺凌、排擠的對象。長大後，青青仍無法面對慘痛的過去，童年陰影令她缺乏安全感、難以信任別人、害怕被拋棄、情緒容易失控，而「非黑即白」的思維模式亦令她容易在人際關係上出現種種問題。

青青因為長期情緒低落，於是到精神科門診求醫，精神科醫生診斷她患上抑鬱症。由於有自殘及輕生的傾向，而且病情反覆，所以她經常進出精神科病房。

大眾對多重人格障礙症患者有很多誤解。（資料圖片/鄭子峰攝）

患者心裏有幾個不同的人格

同時，她亦發現自己心裏有着幾個不同的人格，她們的年紀、性格、喜好、行為和反應都各不相同，包括︰一歲大的小寶寶「愛哭鬼」，多愁善感但善解人意、常常安慰青青的八歲小女孩「欣欣」、十來歲正值青春期及有自殘傾向的反叛少女「琪琪」及青青本人。

當其他人格出現時，青青便會失去意識，對自己的經歷失去記憶，令她在生活上受到莫大的困擾。有時候，其他人格更會悄悄出現，而她也無法控制他們的行為，待她醒來時，便會發現其他人格所做的事，例如買了很多奇怪的東西、和朋友吵了一場架、家中的零食全被吃掉、已在街頭流浪了幾天、手臂上多了幾道自殘𠝹手的疤痕等。

不同人格會隨時隨地走出來

有一次，青青對我說︰「醫生，患有解離症真是很痛苦。她們會隨時隨地走出來，我真的沒辦法控制自己下一秒是哪個人格，也不知道自己下一秒會做些甚麼。這個失控的狀態令我很痛苦，朋友們亦難以明白和接受我有這個病，通通離我而去，我真的很孤單、很無助。」

解離性身分疾患是解離症的一種。精神科理論上認為解離症是一種自我保護機制，與患者的童年創傷有着密切的關係。當現實中的痛苦超越一個人所能承受的能力時，精神上便有機會分裂出其他人格去為自己承擔情緒，將不愉快的經歷和回憶從意識層面分裂出來。

研究：九成患者都有童年創傷

有歐美國家的研究發現，九成解離性身分疾患的患者都有童年創傷，七成患者曾企圖自殺。解離症和邊緣型人格障礙息息相關，亦有很多方面相似的地方。而解離症患者亦常有抑鬱症、焦慮症、濫藥、酗酒、創傷後遺症等其他精神問題。

解離性身分疾患的治療方法多以心理治療為主，治療目標主要是令不同人格融洽相處，或融合為一，減少症狀對患者的影響，令患者可以正常地生活。而藥物治療則通常針對患者同時患有的抑鬱症及焦慮症。

其實，雖然我們單憑肉眼無法看見精神病對患者的困擾，但不少患者內心其實是很痛苦的。有很多精神病患者都有過不愉快的童年，有些甚至像青青一樣，有慘痛的童年陰影。或許，如果社會大眾能夠對精神病有多一點認知，對身邊的人有多一點關懷，遇到這些病人時有多一點包容和接納，減少社會對精神病的歧視，便足以令病人更快康復，更容易重投正常生活。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

