將軍澳津貼小學引入校本國際課程提升英語教學　外籍教師增至3人

將軍澳津貼學校博愛醫院陳國威小學本學年起改革校本英文科課程，參考國際課程IBPYP（ IB Primary Years Programme）教學策略，今年12月起率先在小二英文課程中，試行引入全新的校本國際PIE課程 (Primary International Education Curriculum)，於每學期抽起原定兩個圖書單元，加入兩個IB國際課程模式的學習單元「Sharing the Planet」及「Who we are」，比較一下兩種教學模式，對於培養學生成為自主學習者的成效。



為提升教學水平，校方已額外增聘2位外籍老師，總人數增至3名，他們日常與學生一起上課及進行英語活動，以提升學生聽說英語的自信心和能力。



校長：傳統知識傳授模式令學生習慣按指令行事

校方表示，新引入全新的校本國際PIE課程，即加入包括Voice（傾聽）、Choice（賦權）及Ownership Strategies（主人翁意識策略)，並參考IB課程所提倡的十個學習者培養目標（Learner Profile），去優化現行的英文課程，以提升學生自主學習的能力及態度，裝備成為自主學習者，以迎接瞬息萬變的未來。

校長韋淑貞表示，傳統教學模式聚焦於知識傳授，學生大多跟隨指令或指示學習，而培養出來的孩子亦大多習慣按指令行事，學習過程較被動，這對於培養學生成為自主學習者有很多不足的地方，或較易令學生日後被淘汰。

PIE課程鼓勵學生多發問 多思考及自我探究

韋校長續稱，IB課程以裝備學生成為世界公民（Global Citizen）的基礎而設計，並設立十個學習者培養目標，提倡要培訓學生成為積極探究、善於交流、思想開明等特質的人，以及具有敢於冒險及身心平衡的毅力和精神，21世紀的學生較需要學會主動尋找知識、探究及解決問題，經校方多翻考量後，決定未來要教育孩子如何運用知識去思考、研究和創造，故加入IBPYP元素及傾聽、賦權及主人翁意識策略教學策略，目的就是希望學生利用英語，進行日常生活的探究活動，真正把英文融入生活中，並培養學生成為學習的主人翁。

校本國際PIE課程鼓勵學生多發問、多思考及自我探究，目的是讓學生在瞬息萬變的社會中學習解難，以及建立發掘新事物及新知識的能力，而不是僅僅由老師單向式向學生們灌輸知識。在學習的過程中，讓學生從反思中作選擇，並依據個人/小組的選擇，採取學習行動，再就學習的成果/成效進行反思，讓學生對自己的學習負責，運用自己所學的知識去解決不同的問題，並在學習的的過程中培養學生反思及持續完善的態度，提升學生對學習的擁有感，令學習由被動改為主動，培養學生成獨立自主的學習者。