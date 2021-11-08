日本醫院建築設計簡約及樸素外觀 　創造真正身心靈治癒空間

新冠肺炎疫情下，長期未能外遊的港人總特別想念日本這個所謂「家鄉」，提起主題樂園、神社名城等名勝及美食更令人嚮往，但有種日本「景點」，也許再思鄉的港人亦會避之則吉，不想參觀，但卻令筆者印象深刻。

筆者早年獲日本醫療福祉設備協會邀請到當地交流及參觀醫院，被日本醫院的簡約、恬靜和樸素建築風格及工程設計深深吸引，當地人一絲不苟的精神及院方貼心的設計亦令人驚嘆，那種氛圍令醫院不只是治病的地方，亦成為療癒患者心靈的空間。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



作為英國醫療工程學會香港分會主席的筆者，在2014年時與學會成員一同到訪東京等地多處參觀醫院建設，約一個星期的交流之旅，筆者曾參觀位於栃木縣的日本足利紅十字會醫院及位於東京的日本三井記念病院等，當地醫院建設風格總予人細緻、簡潔、體貼及人性化的感覺。

醫院內標示及導航清晰不擔心迷路

回想當時，醫院設計雖看似平平無奇，採用簡約、恬靜和樸素外觀，但不少設計均十分細心及妥貼，例如醫院內的標示及導航十分清晰，做到直觀易懂，根本不用擔心有迷路的問題，更沒有採用誇張耀眼的色調，空間和床位並不十分密集，加上多使用木材等元素，亦十分重視庭園空間和綠化園景，走進醫院總會令人身心靈平靜下來，悄悄看見從唐朝傳至日本禪宗的「空」及「靜」意境。

大樓物料使用抗菌的表面及牆身

醫院設計亦配合治療流程，例如治療與提取支援用品及藥物的空間不會分隔太遠，減少醫療人員重複走動的路線；住院部分及後勤工作空間會完全分開確保環境衛生及減少噪音對病人的影響，大樓物料更使用抗菌的表面及牆身等，處處反映建築工程的用心。記得筆者參觀時，帶領參觀團的院長看到走廊上有一塊紙屑，他二話不説拾起來，並提醒同行的管理人員要多加注意清潔工作，見微知著，如此細微舉動反映著日本人一絲不苟的精神。

除了參觀醫院，筆者當年亦曾到訪一間「虛擬現實」設計中心，有如近年逐漸在本港普及的虛擬設計技術的建築信息模擬等，事實上看到日本已早於6年前或更早應用到這技術於興建非常複雜的醫院設計上。

虛擬實境眼鏡應用於醫院規劃

設計中心設有龐大的位置作虛擬空間，工程人員可將整間醫院每處位置，包括病房和手術室等投影出來，設計者戴上虛擬實境(VR)眼鏡，便能「走進」醫院進行規劃，中心提供不同型號及品牌的病房及手術室儀器，如內窺鏡及X-ray等，甚至各式各樣醫療設備及醫用家具，讓用家可自行擺放於病房內，再調較位置和大小，並製作出詳細的建築設計圖及所選設備的表列。

最巧妙之處是使用這些虛擬現實設備設計中心的用家毋須付費，那設計中心如何營運？原來是依靠與超級市場營運模式類似的「上架費」，即若品牌如希望其生產的醫療儀器或設備能放於虛擬空間中被選取，需向中心繳付一定費用，中心便可向設計者一方提供免費服務。

記得當年本港的虛擬現實技術尚未流行，日本已出現如此先進的設計中心，更以此具效益的模式營運，的確令人大開眼界。此行亦曾觀摩當地廣泛使用的特別分佈式能源供應系統，筆者在港亦有參與高能效的醫院能源供應設施的使用，下回再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

