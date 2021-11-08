調查：逾半受訪科企有投入研發工業4.0項目　缺人缺地成最大挑戰

特首林鄭月娥在本屆任內最後一份《施政報告》，數度表示香港要「再工業化」。香港生產力促進局今日(8日)公布《香港再工業化研究》，有58%受訪的食品科技、健康科技及綠色科技企業表示有投入研發工業4.0，但大多面對沒有足夠空間建立自動化生產線的挑戰，亦只有28%企業預期未來一至兩年有信心可以找到合適人才從事工業4.0相關工作，



生產力局首席數碼總監黎少斌（左）指若能了解更多有關發展工業 4.0 技術及智能製造的優勢及可行性，相信會提升它們考慮為企業升級轉型的信心及支持。(雲嘉晉攝)

工業 4.0著重於互聯性、自動化、機器學習及實時數據幾方面，同時將實際生產營運，與智能數碼技術、機器學習及大數據融合起來。生產力促進局與港大經管學院於7月至9月進行《香港再工業化研究》，期間以問卷訪問184間本地企業，當中集中研究香港較具潛力三大行業：食品科技、健康科技及綠色科技。

調查結果顯示，有58%受訪企業表示有投入研發工業4.0，按行業細分，79%食品科技、65%健康科技及 36%綠色科技受訪企業表示會投入研發；73%食品科技、50%健康科技及75%綠色科技受訪企業表示有在港進行研發活動。

大多企業稱沒空間建立自動化生產線 4成指廠房面積一萬平方呎已夠

同時，過半數食品、健康和綠色科技本地企業均認為發展「工業4.0」的首要優勢是提升生產力，52%受訪企業有計劃將生產流程遷往或擴展至香港。不過，當中主要挑戰包括沒有足夠空間建立自動化生產線、卸貨區空間不足及樓底太低，約4成認為廠房面積一萬平方呎或以下已足夠，但大多面對沒有足夠空間建立自動化生產線的挑戰。

僅28%企業預期一至兩年可找到合適人才

此外，只有28%企業預期末來一至兩年、33%預期末來三至四年及37%預期未來五年有信心可以找到合適的人才從事工業4.0相關工作。

港大經管學院經濟學教授鄧希煒博士（右）表示今次報告研究希望能研究其他政府透過技術及創新活動以促進先進製造業發展所採取的具體政策。(雲嘉晉攝)

生產力局：香港新落成製造業中心及工廈符合企業面積需求

生產力局首席數碼總監黎少斌解釋，認識工業 4.0 企業約一半，如未認識再工業化企業能了解更多有關技術及智能製造的優勢及可行性，相信會提升它們考慮為企業升級轉型的信心及支持。研究顯示，有約3至4成企業認為廠房面積一萬平方呎或以下已足夠，而香港新落成的先進製造業中心及現有工業大廈亦能應付有關廠房面積需求。

研究報告建議食品科技企業將食品生產升級轉型「植物肉」生產及研發；健康科技企業可優化中、西藥生產拓展疫苗生產及生命科學；綠色科技利用科技降低面積需求，例如「廚餘再生俠」。

新一代半導體是再工業化潛力產業 倡香港設芯片設計中心

黎指，港大也邀請本地多間大型企業進行焦點小組討論，發現不少企業認為「新一代半導體」是「再工業化」極具潛力發展的新興產業。香港可瞄準市場對第三代半導體的需求加以發展，如建立芯片設計中心，吸引世界各地半導體相關企業落戶香港。半導體工業是香港 80、90 年代的傳統工業，本地OEM 廠商為世界知名品牌承接重要部件「香港製造」品牌是信心保證；吸引半導體廠商來港設廠，有利「再工業化」發展。