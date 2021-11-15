米線女團成軍　姐姐出道圓夢　鄉音未變感激食客體諒助融入

近日「女團真人騷」在城內炒熱，那邊廂未成軍，這邊一班姐姐率先出道。連鎖食店早前招募女工組成合唱團，歌聲技藝留待觀眾評論，但姐姐背後的正向和堅毅更具討論價值。

「媽，這年紀不要開玩笑！」合唱團副隊長彩燕姐提到兒子也曾經質疑她，只是表演是從少的愛好，就不要讓年齡和職業限制自己！



在芸芸1,300名員工中，六位姐姐經歷「海選」成功彈出，其中合唱團隊長玲玲姐和副隊長彩燕姐，分別來港十年和四年，她們在內地未曾打工，同樣是「初到貴境」就加入這餐廳。「女人自己做嘢、自己話事」、「做咗嘢係自己嘅，儲多啲好快退休」，工作是迎合現實，但夢想又要如何實現呢？

參與MV（音樂影片）拍攝，彩燕姐以演員身份演譯工作日常。（譚仔雲南米線圖片）

由「現實」生活 到「實現」夢想

「我由細到大，表演的欲望很強烈，學校有什麼活動 唱歌跳舞，我都第一個出來，要跳在舞台最前面的那一位！」心繫舞台，亦得償所願，她們有機會接受歌唱訓練，與歌手林家謙合唱、參與MV(音樂影片)拍攝和出席宣傳活動。

彩燕姐（右三）入團後始知有機會與兒子偶像、歌手林家謙合唱和拍攝，在活動上熱情地捉實對方的手臂。（王海圖攝）

食客以「米線話」和應 感體諒更敢嘗試融合

在「出道」活動上，姐姐們帶著口音自我介紹，與字正腔圓的女主持形成強烈對比。不少人都留意到這連鎖店樓面女工，很多是操不太純正廣東話的「新來港人士」，她們會把墨魚丸讀成「勿演」、腩肉變「懶肉」，獨有的「米線話」不時成為網上熱話。

就要堅持，如唱歌一樣，學習廣東話都一樣要堅持。不怕被取笑，不怕說得不標準，多說一些，才會快點學懂！ 合唱團副隊長彩燕姐

彩燕姐初來港時廣東話「唔咸唔淡」，與不少女工一樣，有擔心過會被取笑，但工作就是要人厚著面皮、硬著頭皮嘗試和練習，踏出融入新生活的重要一步。即使堅持和努力，只是口音難改，但她們對工作和客人的尊重，不少港人都看在眼裏，不時更有食客會模仿「米線話」落單。開一個沒惡意的玩笑，客人開心又增加了姐姐的信心，一句「 畜牲之忍凍鏈茶」（竹笙豬膶凍檸茶）彷彿緩衝多年來的所謂「中港矛盾」。