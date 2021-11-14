旅發局跨年倒數演唱會　明起一連10日接受登記　一文睇清登記步驟

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅遊發展局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，將於周一（15日）開始接同市民登記。旅發局指，除了人氣男子組合MIRROR全員12人外，最新加入演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜。下文將附上登記連結及步驟詳情。



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旅發局「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎活動，明天（15日）將開始一連10天的登記期，下周三（24 日）下午5時半截止。活動將由電腦系統隨機抽出1,500 名得獎者，每人可免費獲得2張門票。門票並非先到先得，登記的先後次序亦不會影響中獎機會，市民毋須急於登記。

按此登記︰旅發局抽獎網站

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各位MIRROR「鏡粉」可於明日爭取成為3,000名現場觀眾，獲獎幸運兒可帶同一名同行親友入場。為配合政府當局要求的防疫措施，登記人和同行者均需在12月13日或之前在香港完成新冠疫苗接種，入場須掃瞄「安心出行」程式；門票採用實名制，無法轉售他人，防止「黃牛黨」炒賣門票。

馮允謙、鄭欣宜加入演出

「香港跨年倒數演唱會」將於12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，最新加入演出的歌手包括馮允謙和鄭欣宜，其他明星亦有MIRROR、江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee），以及香港管弦樂團。演唱會將透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾共同跨年。

▼旅發局「香港跨年倒數演唱會」登記步驟▼

