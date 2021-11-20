深褐灰甲源於真菌感染　美甲店高危　激光治療殺菌還灰甲「清白」

灰甲這種真菌感染的皮膚科疾病在香港這個溫暖潮濕的地方可說是多發常見。即便如此，灰甲並非防不勝防，只要保持個人衛生及避免與人共用指甲鉗及拖鞋等私人物品，感染風險自然大減。就算不幸感染了灰甲，現時也有療效顯著的激光治療技術，有效把真菌徹底消滅，還灰甲一個「清白」。

撰文：香港皮膚健康基金副主席、皮膚科專科關志強醫生



灰甲是真菌感染所致，主要是由皮癬菌感染，最典型的病徵是甲色灰褐或暗黃，腳趾甲變厚及表面凹凸不平，難以修剪，甲面會則顯得薄弱易脆，甚至有機會伴隨著異味及疼痛。當病情趨向嚴重，指甲更會變型，與甲床分離並脫落，每當走路或穿鞋時難免疼痛不已。

究竟甚麼原因導致灰甲呢？原來具有傳染性的真菌特別容易在溫暖潮濕的環境生長，故此春天後期至夏天是灰甲感染的高峰期，當我們接觸過患者的物品，例如鞋、共用毛巾及指甲鉗等就有機會被間接感染。此外，長期穿著不透氣的鞋、指甲或腳甲破損也會增加感染機會，不過它較難透過人與人之間非直接接觸傳播，換言之正常社交不會構成感染風險。

避免赤腳於公共場所行走 美甲店高危

值得留意的是，泳池、健身室及浴室等公眾場所往往是真菌的溫床，尤其是多數人的腳趾甲有破損也不自知，當繼續在這些場所赤足活動時，就有機會中招；近年大行其道的美甲店也是高危地方，若接觸到帶有細菌的用具，女士們就在不知情下感染真菌。因此，出入這些公共場所時，不應赤腳步行；在美甲前後，也應徹底清潔及消毒用具，避免交叉感染。

一般而言，治療灰甲並不困難，無奈總有患者會選擇先嘗試某些坊間偏方應對。舉例說，坊間有指塗抹茶樹油於患處能夠治療灰甲，惟實情是它有機會引起皮膚敏感，也未有大量醫學研究證明其有效性；有傳聞則指浸泡添加了醋的液體有助紓緩病情，然而成效存疑，加上這種酸性液體或會導致接觸性皮膚炎，故此絕不建議患者貿然使用。

激光治療︰光加熱殺真菌

病向淺中醫往往是應對疾病的良方，灰甲病情輕微的患者不妨使用外用藥膏塗抹受感染部位，只要按指示用藥，灰甲會在數月後有所改善。病情嚴重的患者則可使用口服抗真菌藥物，成效理想，但長期服用或致腸胃不適、過敏及影響肝臟功能等，故此療程期間必須定期抽血檢查，肝腎功能欠佳的患者更不適宜使用這類藥物。

以往，當外用藥膏或口服抗真菌藥物也無法徹底治療灰甲，拔除整塊灰甲的手術是可能需要的。雖然指甲會隨時間再生，但手術具創傷性，而且康復需時，普遍患者對此卻步。隨著醫學進展，近年激光治療漸漸應於用嚴重灰甲患者身上。它的原理是利用激光的光熱原理把灰甲的真菌抑制或殺死，安全性高，並且不會傷害甲床、甲溝或指甲。治療期間，趾甲會有溫暖灼熱的感覺，療程大約每4至6星期一次，病情在數月後會逐漸改善，患者必須保持耐性，持之以恆接受治療。

保持個人衛生是預防灰甲的必勝法則，跟從以下方法，踢走灰甲「其實唔難」：

＊保持腳部乾爽，勤換襪子

＊沖涼後徹底把腳趾抹乾

＊選擇合適及通爽透氣的鞋子，避免過窄

＊外出時同時穿著吸汗的襪子

＊在公共場所步行時穿上拖鞋，避免赤腳

＊避免與他人共用拖鞋及指甲鉗

＊避免經常美甲或使用人工甲片，以免弱化原有指甲

＊定期修剪指甲及腳趾甲，每次使用器具後清洗消毒

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



香港皮膚健康基金致力於提高大眾對皮膚健康的關注，糾正社會對皮膚病的誤解。藉著線上及線下的資訊平台，望能加深普羅市民對皮膚科疾病的認識，以及成為醫護人員的橋樑，加強專業溝通及交流。香港皮膚健康基金不問病患者的年齡、性別及種族，務求為患者及其家人提供各種支援，減輕他們對病患的疑慮。

