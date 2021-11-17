鰥夫勒死寡婦女友　官接納受精神病影響判感化　旁聽女子聞判痛哭

鰥夫與一名寡婦相戀，之後患病並出現精神問題，寡婦曾向朋友提及想與鰥夫分手，在次在單位與鰥夫爭執並指他「「黐線」下遭勒斃。鰥夫早前獲控方接納承認誤殺，案件今(17日)在高等法院判刑，法官李素蘭考慮過被告的報告，接納他案時受嚴重精神病影響，不清楚自己的行為，且事件無預謀亦無使用武，被告亦有悔意，最後判被告接受感化12個月，有到庭旁聽的女親友聞判後痛哭。



被告林國榮，59歲。原被控於2019年9月9日，在港謀殺女子蔣小英(42歲)。他否認謀殺罪，但承認誤殺罪，獲控方接納。法官判處感化令後

報告指被告精神問題已改善

辯方今求情時引述精神科報告，指被告的精神問題已改善，不建議住院式治療。辯方望法官判被告感化令，認為是合適的判刑。

法官李素蘭形容案件是悲劇，接納被告案林國榮案發時受嚴重精神病影響，不清楚自己的行為，最後判他接受感化一年。(資料圖片)

接納被告無預謀亦無使用武器

法官李素蘭判刑時亦讀出報告指被告對事件感後悔，並向蔣的家人致歉。她又形容事件為悲劇，被告在案中奪去蔣的性命，接納他非有預謀犯案，亦沒有使用武器。

李官續指，被告案發時受嚴重精神病影響，不清楚自己的行為。考慮被告認罪、有悔意和報告內容等，法官最終判被告感化令12個月。

被告作心臟手術後情緒不穩

案情指，在內地出生的蔣，於2003年與第二任丈夫結婚。她於2009年連同她與第一任丈夫所生的女兒，移居香港，居於屯門安定邨一單位。其後，她的第二任丈夫去世，女兒則於2018年返回內地讀書。

蔣於2018年認識妻子已死的被告，並成為情侶。惟被告於2019年5月起，出現精神問題，包括失眠、胃口差等。此外，被告於同年6 月曾進行心臟手術，他在手術後，情緒亦變得不穩。他向屯門醫院求助，並於同年8月3日至22日在青山醫院留醫，被診斷患上混合焦慮抑鬱症。由於他的情況改善，於9月9日出院。

蔣曾向朋友透露想和被告分手

蔣不滿被告出現情緒問題後，變得自私，曾向朋友透露想和被告分手。在被告出院當天，兩人曾見面，再到於安定邨的單位，被告同日在單位內殺死對方。

因蔣翌日未有上班，其女親友到蔣的單位查看，發現蔣躺在床上，雙眼被眼罩蓋著。救護員到達後證實蔣已死。被告被捕後，並在錄影會面稱，被告在單位時問蔣，為何對他的脾氣變得不同，蔣指他「黐線」，令他大怒。兩人起爭執，被告從後勒蔣的頸，直至對方沒有反應。

案件編號：HCCC253/2020