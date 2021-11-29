將熱帶雨林帶進公院病房　新加坡五星級人工湖醫院治癒身心

坐擁開揚無敵人工湖景、窗外綠草如茵又鳥語花香、蛙鳴蟬噪，加上天台設休閒耕作設施，如此設施和景致，大概只會聯想到是某大型屋苑的銷售賣點，可有想過醫院病房外也可能出現這不一樣的風景？

在地少人多的香港可能是異想天開，但新加坡病人早年已享受著此等構想新穎的醫院服務，即使是無法負擔高昂費用的患者，亦可以與負擔能力較高的病人享受同一道湖景及園林。這種連身心靈都照顧到的優質治療服務，實在是經常面對病床人滿為患的香港完全無法想像。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



筆者約10年前與香港醫療工程師們到訪新加坡作交流，親身感受這「花園城市」如何著重綠化，連醫院設施亦講究與大自然融合。印象最深刻是到訪於2010年建成的邱德拔醫院(Khoo Teck Puat Hospital)，該政府醫院不但在隔離病房等設施上具國際水準，設計之用心更是值得欣賞之處。

為了完善醫院的建築設施設計，院方特別在項目進行前期已設立「心戰室」，屬於醫院設計「大腦」，透過不同途徑比對世界各地醫院建築及屋宇裝備設計，又聽取各醫院使用者的意見，務求令院內設施能集百家之大成。即使微細如廁所設計，院方亦會參考不同外國例子，在「心戰室」以紙板等工具模擬真實場景去比對，不斷試驗、更新至完善設計，如此細心令人佩服，而近年香港醫院設計亦有建實物樣板房讓各醫院持份者提供意見。

醫院外修建大型人工湖及園林

至於最著重的綠化部分，醫院不但在室內外種植不同花草樹木，更在醫院外修建大型人工湖，設有小橋流水的園林，栽種能吸引不同物種的樹木，令雀鳥、蝴蝶和蜻蜓等能在醫院內外棲息繁殖，湖中亦有大量魚類和蝦蟹等，經人工溪澗貫通全院，整合成一個具生物多樣性的生態園，病人若一時分神，錯覺以為自己身處熱帶雨林亦不足為奇。

醫院以給予患者美好的綠化天然治療環境為傲，病人好像不是在養病，更似身處度假村中，令患者能多以正面態度去面對自己的病情。人工湖亦能惠及附近社區，一般巿民及鄰近的社區護老中心長者亦可享用這大型公園。

醫院設計的用心之處不止於此，除基建硬件上做得充足，連動植物生態亦設想周全。大幅度綠化醫院難免會帶來蚊患，因此院內周圍特別設有不少養殖有金魚的水缸，外來蚊子若在水中產卵，院方毋須特別處理，因為缸中專門養殖會吃下蚊子幼卵的魚兒，而植物、溪流及水缸吸引而來的蜻蜓亦會視蚊蟲為食物，故要防止蚊患亦可依靠其生態循環。

自然通風令病房達至冬暖夏涼

另外，該醫院內分設有一般病房及收費較高昂的冷氣病房兩幢大樓，雖然一般病房不設冷氣，但醫院巧妙地利用建築地理設計和人工湖泊配合，夏天時湖水會因天氣熱而蒸發，利用上升的氣流去牽引四方八面空氣進入湖區，驅使病房空氣由一邊窗戶流往另一邊形成對流，這強大自然通風能令病房達至冬暖夏涼的舒適效果。

大廈天台亦設有耕作種殖場，病人可協助耕種，售賣收成所得則投放回這互助有機農場作持續營運。雖然屬公立醫院，但院內的食物一點都不馬虎，院方以新加坡航空公司的食物質素為標準，甚至聘請星航人員作餐飲顧問，一反醫院食物大多質素不高的「傳統」，務求在環境、食物及建築設施上均為病人提供最佳服務。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

