轉季單月回收500舊衣　二手衫店主：我想Fast fashion消失

轉季！衣櫃整理出的一大堆舊衣，有人會送去回收，為環保出一分力。不過除了丟進「回收箱」，坊間陸續有二手衫店舖，希望將二手衫價值「升級」再流回市場，造成可持續循環。旺角一間小小的二手衫店舖Retrovert，其創辦人更一個大大的夢想：「我想Fast fashion（速食時裝）喺呢個世界上消失。」黃雅蓉都與她的伙伴鄧皮每星期都親力親為，改造及包裝送到她們手中的舊衣，再上架送到顧客手上，中間經歷過的，又豈止「一分力」這麼簡單。



兩位談到襯搭二手衫，總是十分興奮。（王海圖攝）

轉季單月收逾500二手衫：已經「落咗閘」

兩位主理人都沒有任何設計或成衣業相關的背景，但卻鍾情二手衫行業。一切緣於雅蓉讀大學時到瑞典當交換生，被當地盛行的二手衫風氣感染，希望將這個生態帶回香港發展，減輕時裝為環境帶來的負擔。於是雅蓉找來鄧皮在中文大學合作，鼓勵同學回收再用二手衫，到2019年尾「試水溫」式徵集二手衫，自此「Retrovert」小品牌就誕生了。

雅蓉和鄧皮曾遇到一個客人，「佢開頭好唔鍾意，話：『吓，係二手㗎？』」，後來這位客人在商場逛了一圈又回來，因為太喜歡那件相中了的衣服，最終買下了她人生第一件二手衫，說到此處，兩人都難掩內心喜悅：「很開心啊！」

創辦人雅蓉希望，自己的店舖可以讓客人知道，二手衫絕對可以媲美新衣裳。（王海圖攝）

現時店內上架的衣服款式貼近時下潮流，大部分狀態新簇，希望令一些平時喜歡購物的客人，更容易接觸二手衫。因此，店舖對於回收的舊衣有一定準則，客人要先將希望回收的舊衣逐一拍照上傳，兩位主理人會初步就款式和新舊程度作篩選，適合的才安排交收。雅蓉指，年初月均回收約250件舊衣，四月至九月數量有增加，平均每月收到約300件，直到近期到了轉季時節，兩人的工作更顯繁重，截至29日，十月單月已收到逾500件舊衣，令兩人不得不為回收行動「落閘」。

「零成本」是大誤解 處理過程繁複 單件成本高

貨源靠回收而得，豈不是無本生利？鄧皮直言這是一個誤解，大量衣物庫存需要佔據一定空間，他們要為倉庫和店舖交租，成本很大部分落於租金。其次是人手及體力，比起出售批發成衣，二手衫需要更多前期處理，包括搬運回收衣物，處理舊衣的輕微污跡、毛粒和鈕扣等，再將衣物根據保存狀況分等級。

由回收到上架 6步看清二手衫有新命運：



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店舖現時每星期都有新貨上架，上架前，搭衣服、拍攝和整理倉庫都各佔去一天，遇到款式不合心意，但質料很好的舊衣，二人甚至會花時間升級再造，即近年常聽到的「upcycle」，將貨物「改頭換面」再出售，男裝變女裝、恤衫變外套、連身裙變「兩件頭」，統統都有可能。

二手衫的獨一無二，亦是令每件衫平均成本高的原因，「人哋喺網站上架一件，可以賣千千萬萬件，但我哋上架一件，只可以賣一件」。雅蓉直言賣二手衫毛利比一般時裝低很多。

雅蓉希望為整個香港社會的消費模式帶來轉變。（岑卓熹攝）

二手衫普及與消費者意識

「你真係要買咁多咩？」縱使毛利不多，她們卻偏偏喜歡反問客人，勸客人不要買太多，不要「爆買」，因推動「慢時裝」的其中一步，就是理性消費。Retrovert的網店更有寫明「24小時冷靜期」，未付款前，仍然有反悔的餘地。

縱觀香港的二手市場，除了救世軍和長春社等非牟利機構，多年來為人熟知，近年亦伴隨有不少二手小店冒起。雅蓉認為百花齊放絕對是好事，二手衫店愈普及，對培養消費者意識就愈起作用。

我想Fast fashion（速食時裝）喺呢個世界上消失，然後由一個Slow fashion（慢時裝）嘅系統取代佢。 二手衫店舖Retrovert創辦人黃雅蓉

以往二手衫給人的刻板印象可能是「死人衫」，但雅蓉和鄧皮都認為現時大部分人都不是這樣想，只會認為是「舊衫」或「沒那麼好的衣服」。兩位希望可以向香港人推廣，二手衫並不是沒那麼好的舊衣服，而且對新主人而言更應像新衣服一樣，甚至比新衣服更好。