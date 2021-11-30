港人創辦緬甸音樂學校校舍　伙本地設計公司奪「建築奧斯卡」

被稱為「建築奧斯卡」的世界建築節大獎於上周出爐，本港建築設計公司憑其緬甸山區音樂學校的設計，於過千個報名中作品中脫穎而出，奪得「教育：未來項目」大獎，為今屆唯一一間香港公司奪得獎項。得獎項目是為一所由港人創辦的音樂學校設計，在緬甸景林山區地皮上，興建4棟校舍及宿舍，外觀使用竹枝設計，亦在施工期間聘請當地村民興建，音樂學校亦會預留開放空間，與村民共用。



本地建築設計公司「和建築」於2016年與港人創辦的Build A Music School（BAMS）合作，於緬甸山區景棟建音樂學校，予鎮內一家孤兒院內過百名孩童寄讀。設計的音樂學校及舍，考慮到當地氣候炎熱，而山頂上難以駁通電力，故設計為4組低矮的建築，以達至通風效果，外觀則採用竹枝設計，善用當地資源，並達至通爽散熱的效果。

除了在建築上配合當地環境，在建造期間亦聘請了當地逾百名村民參與興建，讓村民可以有固定工資，並掌握合規格的建屋工序。校舍於2018年已動工，落成後更有多個開放空間，可以讓村民共用。

設計經過兩輪競爭，成功奪得世界建築節大獎，並為為本屆唯一一家香港公司獲獎，和建築聯合創辦人李昀昊表示，設計和必須與社區緊扣，樂在全球不同地方參與類似義工項目，為當地社區及居民來裨益。