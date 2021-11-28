海盈邨凱樂苑房融入長沙灣海岸線演變　聯同另外3屋邨獲建築獎

房委會最近有3個項目，獲得香港項目管理學會及亞太項目管理學會聯盟共5個獎項，分別為東匯邨匯智樓、海盈邨和凱樂苑、安達邨及安泰邨。房委會今日（28日）表示，獎項肯定了房委會在優質居所和可持續社區發展的出色表現，將會繼續努力，精益求精。



房委會最近有3個項目，獲得香港項目管理學會及亞太項目管理學會聯盟共5個獎項。（房委會提供）

東匯邨匯智樓特色︰約10層樓高的通風門廊

房委會指，東匯邨匯智樓2020年獲香港項目管理學會，頒發「可持續」組別的「優勝者」獎項。作為美東邨的安置屋邨，東匯邨匯智樓提供約1,000伙租住房屋單位，匯智樓的現址是前東頭邨第八期22座，與此相連的一所小學得以在拆卸過程中保留，並且在施工期間能繼續如常上課。

此外，大樓低層設計了約10層樓高的通風門廊，能改善整個社區的視覺和通風效果，亦為區內環境增加建築特色。為綠化環境，園林設計保留了現有的大樹，亦廣泛地應用了零灌溉系統。

海盈邨和凱樂苑特色︰保留原址歷史價值

房委會續指，海盈邨和凱樂苑則於2019年獲香港項目管理學會，頒發「建造／工程」組別的「優勝者」獎項及「年度項目大獎」。原址為預留作長沙灣副食品批發市場用途的海盈邨和凱樂苑，已成為11,300多人的共融社區。

該項目的特色在於，以有效的規劃應對環境及工地的重重限制，滿足分階段落成的要求，讓居民可以盡快入伙。此外，公共休憩空間設計，融入長沙灣海岸線不同年代的演變，巧妙保留原址的歷史價值。

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安達邨及安泰邨特色︰用自然通風、自然光

房委會續指，安達邨及安泰邨則囊括2019年香港項目管理學會「可持續」組別的「優勝者」獎項，及亞太項目管理學會聯盟「可持續」組別的「優勝者」獎項。安達邨及安泰邨，原址為前安達臣道石礦場，曾經是城市邊緣的貧瘠土地，現時可供48,500人安居。

該項目展現不少可持續發展的設計特色，包括零灌溉系統以善用水資源、太陽能導光管為街市和停車場引進天然光。而停車場的天然通風風廊，亦促進空氣流通及減省使用機械式通風。

每年的香港項目管理學會大獎由香港項目管理學會主辦，目的是表揚不同範疇的優越工程項目。每個組別的得獎者，經香港項目管理學會認可後，被提名予國際評審團，角逐亞太項目管理學會聯盟大獎。